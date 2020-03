L’Atlético de Madrid annonce une ERTE pour le coronavirus

Le Athlète de Madrid rejoint les clubs d’élite de football espagnol qui accueillent le ERTE. L’équipe de rojiblanco, un jour après Barcelone et quelques heures plus tard que l’Espanyol, a officialisé le dossier de règlement demandé pour les joueurs, le personnel d’entraîneurs et les employés du club par le biais d’un communiqué. “Dans le seul objectif de garantir la survie du club, nous sommes obligés de demander un dossier de réglementation de l’emploi temporaire pour les professionnels qui, en raison de l’état d’alarme, ne peuvent pas effectuer leur travail ». La mesure touche plus de 500 travailleurs, dont les joueurs et entraîneurs de la première équipe.

Le PDG de l’Atlético, Miguel Ángel Gil, Il s’est adressé aux partenaires par une lettre expliquant les raisons qui ont conduit l’entité à décider de réaliser une ERTE. “La situation que nous vivons nous présente un avenir criblé d’incertitudes car personne ne peut garantir quand cette situation prendra fin ou ce que cela sera pour notre société. Pendant toutes les années où j’ai été en charge de la gestion du club, je n’ai jamais connu un moment aussi délicat. ni avec un avenir aussi incertain, mais je vous assure que tous ceux qui travaillent pour l’Atlético de Madrid y font face avec fermeté et responsabilité maximale dans le but de garantir la viabilité du club “, a-t-il commencé, après avoir félicité tous les travailleurs qui se débattent activement contre le virus.

“Une situation aussi grave que celle-ci nous oblige à prendre des décisions aussi compliquées que nécessaire pour le bien de l’entité. Je tiens à remercier tous ceux qui travaillent au club pour leurs efforts particuliers en ces jours difficiles. Malheureusement, et dans le seul but de garantir la survie du club, nous sommes obligés de demander un Dossier de réglementation de l’emploi temporaire pour ces professionnels qu’en raison de l’état d’alarme déclaré dans notre pays, ils ne peuvent pas effectuer leur travail lorsque leur activité a complètement cessé, ainsi que pour ceux dont les heures de travail ont été considérablement réduites “, a ajouté Gil, avant de poursuivre. examiner les personnes impliquées dans l’ERTE.

“Les deux cas toucher à la fois les salariés et les joueurs et techniciens de nos équipes. Nous nous efforçons de minimiser l’impact de la mesure et de la limiter à ce qui est strictement essentiel, de sorte que lorsque la compétition reviendra, tout fonctionnera comme avant. Ce sont, comme je l’ai dit, des décisions difficiles, mais que la responsabilité de sauvegarder l’avenir de l’Atlético de Madrid nous oblige à prendre », a-t-il conclu.