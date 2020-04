L’Atlético de Madrid fête ses 117 ans avec l’incertitude de la Ligue des champions

26 avril 2020. L’Atlético de Madrid fête ses 117 ans et se trouve dans l’un des meilleurs moments de son histoire, mais cette pause due au coronavirus place le matelas club dans un moment d’incertitude, ne sachant pas si les compétitions reprendront et sachant, au final, si vous pouvez être dans la prochaine édition de la Ligue des Champions.

“Vous avez cent ans et vous êtes plus jeune que El Niño, qui galope à travers les gangs.” Ce sont les mots de Joaquín Sabina dans la chanson du centenaire de l’Atlético de Madrid. 17 ans se sont écoulés depuis cette date et on peut dire que le club de matelas est encore jeune, encore plus en bonne santé qu’à l’époque où ils avaient passé deux ans à Second.

Maintenant L’Atlético revient se battre pour les titres … et les gagne également. Ligues, Coupes du Roi, Ligue Europa, Super Coupes. Seuls les champions manquent dans les vitrines du musée. Cet abricot auquel ont résisté à la fois une génération d’icônes telles que Luis Aragonés, José Eulogio Gárate, Adelardo ou Capón, et qui a également coûté des joueurs tels que Godín, Koke, Juanfran, Gabi ou Fernando Torres avec Simeone à commande du navire.

Les rojiblancos célèbrent cet anniversaire différent. Se réinventer avec différentes initiatives. Habituée à se rendre au Vicente Calderón ou au Metropolitano, la crise des coronavirus les a obligés à s’arrêter. Au milieu de la course après avoir éliminé Liverpool à Anfield, tout s’est arrêté. Une atmosphère magique dans le réseau du fief qui est aujourd’hui l’un des derniers matchs où le football authentique a été vécu, un que nous prendrons le temps de récupérer à cause du Covid-19.

Avec les quarts de finale de Simeone est venu la pause. En sixième position de la Ligue, il a remporté l’Atlético. Une position qui, selon la proposition de la Fédération, laisserait des matelas, au cas où la compétition ne reprendrait pas, en dehors des positions de Ligue des Champions, de sorte que ceux sur les rives de la rivière Manzanares sont toujours attentifs au fait que La ligue espagnole peut reprendre pour gagner une place sur le terrain pour la prochaine Ligue des champions.

Parce qu’ils attendent également que cela se termine l’édition actuelle des Champions, celui dans lequel ils viennent d’éliminer l’actuel champion, Liverpool, l’une des équipes les plus redoutées du vieux continent. Un rêve de pouvoir continuer avec elle et finir de lever le verre dans une étrange saison en même temps, ils sont classés selon leurs propres mérites pour celui du cours suivant.