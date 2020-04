L’Atlético de Madrid garde un œil sur Bernardeschi

Le Athlète de Madrid enregistre ses lettres pour l’instant marché des transferts que, bien qu’il ne soit pas ouvert, il est plus vivant que jamais. L’incertitude règne en ce moment dans le monde du football. On ne sait pas encore quand les compétitions nationales reprendront, ni même si elles le seront. Malgré le fait que les matelas ne soient pas parmi les plus «actifs» pour le moment, il traque l’étrange joueur comme Federico Bernardeschi, dans une situation énigmatique Juventus.

Les matelas, presque de la même manière que le Barça, ERTE a été accepté avec une réduction de 70% des émoluments des effectifs. Les mouvements qui commencent à émerger des plans sportifs reflètent des coûts réduits. Il a en vue des joueurs du profil de Dmitrovic, d’Eibar, ou d’Aissa Mandi et Sergio Canales, du Betis. L’intérêt suscité par l’ailier italien est lié à sa situation actuelle dans le Juve, où il a cessé d’avoir un rôle important et où sa contribution est résiduelle.

Jusqu’à la date, Bernardeschi Il a joué cette saison 18 matchs de Serie A, à moitié en partant; cinq de Champions, deux en entrée; et un de Cup en entrée. Cela dépasse à peine 1 000 minutes cette campagne, loin de ce qu’ils pourraient vous offrir dans la Wanda Metropolitano.

Un joueur avec l’ADN de Simeone

En fait, le joueur pourrait s’intégrer dans les plans de sortie de matelas, qui ont Thomas Lemar Comme l’un des candidats à quitter l’équipe et à gagner de l’argent, car il a une bonne affiche en Premier League, avec le Manchester United en tant que grande partie prenante.

D’Italie, ils soulignent que le Barcelone il aurait également montré de l’intérêt pour le joueur et que l’évaluation actuelle du footballeur est d’environ 30 millions d’euros à 26 ans. Ce n’est pas exactement le profil du joueur culé, plus proche de ce que pourrait exprimer le Cholo Simeone dans leurs rangs rojiblancas, en particulier pour leur polyvalence et leur expérience en raison de leur profil droitier, où les matelas font défaut. En fait, la principale raison de son départ de Turin serait le manque de minutes, ce qu’ils ne pouvaient pas garantir au Camp Nou.