L’Atlético de Madrid récupère son ADN

Il Athlète de Madrid Il a déjà un meilleur visage. Les nouveaux venus reprennent déjà l’idée de Simeone et elle ressemble peu à peu à l’Atleti de ces dernières années, celle qui a remporté la Ligue en 2014 et atteint deux finales de Ligue des Champions. Il a fallu du temps et du travail pour arriver ici, mais après une longue et difficile période d’adaptation (avec des sifflets vers Cholo inclus), l’équipe a retrouvé son ADN, dos solide et dévastateur en attaque.

“Depuis le début de la saison, nous avons connu des hauts et des bas”, a déclaré Simeone après la victoire contre Villarreal. Le manque de régularité et les blessures ont marqué les rojiblancos au cours d’une saison qui devait «faire la transition» en raison des nombreux changements survenus dans la main-d’œuvre. Jusqu’à huit nouveaux visages ont rejoint l’équipe dans ce cours, ce qui a ajouté aux sorties de piliers telles que Griezmann, Godín, Rodrigo ou Lucas Hernández a fait de l’Atleti une équipe presque nouvelle.

Les débuts sont toujours compliqués et Simeone a mis plus d’une demi-saison pour que les nouvelles soient adaptées au style. Au début, il semblait que Lodi et Trippier s’étaient parfaitement intégrés, mais ensuite les déficiences défensives du Brésilien ont commencé à apparaître et l’entraîneur a commencé à le remplacer à chaque match. Mais au cours des derniers matchs, il a gagné sa confiance et a joué les 90 minutes.

La grenade comme tournant

Il match contre Grenade à domicile était un avant et après de l’ensemble rojiblanco. Ce jour-là, l’équipe a commencé à changer de visage même si les blessures étaient toujours en train de lester. Le grand jour est arrivé, le jour où Liverpool a visité le Metropolitan et avec la Ligue presque perdue, la Ligue des champions est devenue leur grand espoir, et ils ont parfaitement répondu.

Les élèves de Simeone ont sauté dans l’herbe poussés par les fans qui les ont reçus partout. Ce fut le jour où L’Atletico a récupéré son ADN, le dos sûr, en appuyant sur le ballon de Liverpool et en sortant rapidement du jeu. Les rouges possédaient le ballon mais ne réussirent pas à tirer au but. Le mur rouge et blanc formé par Savic et Felipe ne s’est fissuré à aucun moment et a contrecarré toutes les actions de la peinture de Klopp.

Par coïncidence, il a coïncidé avec la retour de Saul au centre du champ. Après plusieurs matchs de fin et de côté, Simeone l’a remis dans sa position où. Un autre des noms propres à souligner, clé de la résurgence de cet Atleti, est celui de Koke, un footballeur fondamental dans le jeu d’équipe. Le capitain a retrouvé sa meilleure version et cela leur a permis de faire un saut de qualité. Bien que certainement la clé est d’avoir retrouvé la force de la défense, l’arme principale de cette équipe.