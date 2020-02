L’Atlético de Madrid travaille déjà sur la signature de Rakitic

Après le milieu de terrain de 31 ans a rendu public son malaise à Barcelone, l’équipe de rojiblanco s’est mise au travail. Ivan Rakitic est sur le marché et est devenu l’un des principaux objectifs du Athlète de Madrid Dans l’attente de la saison prochaine.

Cela a été assuré à El Larguero, qui souligne que le Croate n’a pas aimé que le Barcelone J’ai essayé de vous inclure dans diverses opérations tant sur le marché d’hiver que l’été dernier. Selon le Ser, l’Atlético de Madrid serait déjà en train de négocier sa signature et cherchera à profiter du fait que Rakitic met fin au contrat avec l’équipe de Blaugrana en 2021 pour obtenir ses services à un prix abordable à la fin de ce cours. De plus, le milieu de terrain se féliciterait de l’option de poursuivre sa carrière à LaLiga Santander.

L’Atlético de Madrid négocie déjà la signature d’Ivan Rakitic

Ce qui a motivé le cadre du matelas à bouger pour lui, ce sont les déclarations du Croate après l’affrontement contre Levante. “Il y a des choses que je n’ai pas aimées. Les gens qui prennent des décisions le savent et nous le savons. Nous ne sommes pas ici pour rire ou faire des blagues. Le meilleur pour le club doit être le meilleur pour nous. J’ai essayé d’accepter des choses et maintenant je veux en profiter“Il a dit Rakitic. «Je veux que mes collègues, techniciens et passe-temps sachent que je suis à cent pour cent. Je n’ai pas aimé plusieurs choses, mais ce n’est pas le moment d’en parler“Il a ajouté.