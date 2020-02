L’Atlético flotte dans la ligue

Il Athlète de Madrid continuer avec cette dynamique positive qui a généré la victoire contre Liverpool. Cette fois, sa victime était Villarreal, qui a succombé à ceux de Siméon 3-1 malgré un début de victoire avec un but de Alcácer. Les rojiblancos souffraient à domicile depuis plusieurs matchs et avaient besoin d’une victoire comme celle-là pour commencer à flot dans la Ligue et s’installer dans les positions de Ligue des Champions pour la deuxième journée consécutive, cette fois en tant que tiers.

C’était un match clé pour les aspirations des deux équipes. Les rojiblancos ont reçu un Villarreal qui est reparti avec onze formés par des Espagnols, qui ne savent toujours pas ce que c’est que de gagner dans le Metropolitan. La victoire semblait fondamentale pour être en Ligue des champions, encore plus après le triomphe de Séville. C’est pour ça que Cholo a fait confiance à ceux qui ont gagné Liverpool et n’a introduit qu’un changement (Vitolo pour le Lemar blessé), à la recherche de poursuivre cette bonne dynamique qu’ils ont engendrée après le triomphe européen.

L’Atleti a choisi pour avoir utilisé la même stratégie qui a fonctionné contre Liverpool, céder la possession à l’adversaire et le presser sur le ballon En attendant de voler et d’aller à son encontre. Ils étaient bien plantés sur l’herbe, bien rangés et pressants avec cette intensité qui caractérise l’équipe Cholo Simeone. Au fil des minutes, ils ont commencé à se resserrer un peu plus, à placer des centres dans la région par Lodi et Vrsaljko.

Villarreal a bien supporté cet arreón et est allé de l’avant sur le tableau de bord. Paco Alcácer a profité d’un rejet de la défense de l’Atlético qui était mort sur le front pour faire le 0-1. Les choses ont été tordues pour les habitants, qui ont dû changer le plan initial à la recherche d’une cravate. Ils ont très bien réagi contre les deux et quelques minutes plus tard, Asenjo éviterait le tirage au sort même deux fois, d’abord à Morata puis à Vitolo dans la bouche du but.

Il a commencé à presser l’Atleti à la recherche de faire correspondre le score. Si avant Liverpool, ils marquaient le premier qu’ils avaient, aujourd’hui ils étaient à nouveau l’Atleti de toujours, ce qui coûte un monde à faire un but. Simeone (sanctionné pour accumulation de jaune) a souffert de la boîte en regardant comme il en avait eu des occasions mais n’a pas marqué. L’équipe n’a pas baissé les bras et a continué à insister jusqu’à ce que Correa et Vrsaljko ont profité d’une erreur derrière le sous-marin pour faire le match.

La partie croate, qui traverse un moment de forme formidable, a mis le ballon dans la première zone où l’Argentin a semblé battre Asenjo sous. Correa est la plus intelligente de la classe et l’a montré une fois de plus, a vu le trou et a couru dans l’espace pour obtenir la première balle. L’Atlético le méritait, qui, suite au but de Villarreal, a pris le contrôle du match et a profité de plusieurs occasions d’égalité.

Loin de s’effondrer, celles de Simeone ils ont parfaitement réagi après le but encaissé et ils ont fini par prendre de l’huile juste avant la pause, devant un bon Villarreal, bien planté et qui a à peine accordé des places derrière. Dans la reprise, tout a continué là où ils l’avaient laissé. L’Atlético avait le contrôle du jeu et des chances, en fait Morata a remis le but à l’épreuve peu après le début de la deuxième mi-temps.

Joao Felix, clé de son retour

Le domaine ne s’est pas traduit parfois. Au cours des 12 premières minutes, ils ont à peine eu une chance et ils ne mettaient pas le visiteur en difficulté. Par conséquent, le «Mono» Burgos a décidé de déplacer le banc et de retirer Joao Felix et Trippier. Les Portugais sont revenus sur le terrain un mois plus tard et l’ont rendu très tonique. La vérité est que l’entrée des portugais et des anglais il a injecté cette énergie dont l’équipe avait besoin pour obtenir un autre équipement.

Précisément sur le côté droit est venu le deuxième de l’Atlético, œuvre de Koke. Trippier a très bien rejoint le groupe, l’a donné à Correa et il l’a mis pour Koke qui est venu de l’arrière pour l’envoyer au fond du filet. Le Metropolitan s’est effondré avec l’objectif du capitaine qui a mis le matelas en avant pour la première fois du match. Quelques minutes avant, ils ont réclamé une pénalité claire à Correa que l’arbitre n’a pas vue et le VAR ne l’a pas corrigé non plus.

Une fois de plus, le VAR a encore blessé ceux de Simeone, ce qui est malheureusement devenu un classique. Heureusement cette fois il n’était pas nécessaire de le regretter car l’Atleti a su refaire et soulever une rencontre qui a commencé à perdre. Joao Felix a condamné le choc à un peu plus de 15 minutes pour aller avec un tir du pied gauche de face. Le Portugais a vu sa bonne performance sur le green récompensée le jour de son retour. Son entrée a été décisive de sorte que l’Atlético a ajouté une victoire fondamentale après plusieurs matchs demandant le temps à domicile, et ainsi commencer à voir la lumière au bout du tunnel également dans la Ligue.