L’Atletico Madrid a parfaitement réussi Liverpool en Ligue des champions

L’étape logique serait d’écrire sur la façon dont l’Atlético Madrid est revenu à la version la meilleure et la plus stéréotypée d’eux-mêmes contre Liverpool. A noter que même s’il semblait que Diego Simeone avait perdu ses capacités et son charme au cours des dernières saisons, son équipe n’étant plus le mastodonte défensif et discipliné qu’il était autrefois, il a réussi à dynamiser ses subordonnés pour une nuit magique contre Liverpool. Et ce faisant, lui et l’équipe ont conservé la distinction spectaculaire de n’avoir jamais perdu un match de Ligue des champions à domicile.

Ce sont tous de merveilleux plats à emporter, mais la meilleure conséquence de la victoire de l’Atlético est venue lors de la conférence de presse qui a suivi. L’Atlético n’a pas seulement battu Liverpool; Simeone et ses hommes ont secoué Jurgen Klopp et ses joueurs. Après le match, Klopp sonna amer alors qu’il déplorait la façon dont l’Atlético jouait:

Klopp au presseur: “Si vous voulez jouer comme ça, et le stade est content de la façon dont vous jouez, juste pour le résultat, ils ne sont pas là pour voir un football sensationnel, mais ils ont obtenu le résultat et ils sont maintenant heureux … “

Klopp au presseur “Ils n’avaient que deux occasions, le but et une seconde balle après une longue passe. En dehors de cela, nous les avions à peu près là où nous les voulions. 1-0 vers le bas a changé le jeu, mais je ne suis pas sûr que 0- 0 aurait changé la façon dont l’Atletico a joué ce soir. “

Mais ce n’était pas seulement Klopp. Virgil van Dijk et Andrew Robertson ont également pris le temps de rejeter la manière dont l’Atlético a marqué leur but et gagné:

Van Dijk n’a pas été trop courtois non plus, après avoir lui-même un peu choqué: “Le but au corner, même pas une chance, juste de la chance. C’est comme ça qu’ils jouent, c’est du football espagnol aussi, mais nous l’avons plutôt bien géré. “

Liverpool semble bouleversé que l’Atlético ait eu le culot de les battre, comme si Liverpool avait droit à une victoire. Comme si l’Atlético aurait dû se coucher pour apaiser ses adversaires.

La partie la plus drôle est que Liverpool se plaignait spécifiquement de la défense profonde de l’Atlético, comme s’ils n’avaient jamais entendu parler de leur adversaire auparavant. Quiconque a prêté une attention particulière au football mondial depuis que Simeone a pris le contrôle de l’Atlético sait que s’il prend les devants, il va s’asseoir et essayer de broyer cette victoire serrée.

Peu importe qui sont les attaquants de l’Atlético, le principe directeur de l’équipe est ce schéma défensif collectif et frustrant. Ils ont mis en place une barricade devant le but et ont osé affronter les adversaires, tout en encrassant tactiquement et en utilisant chaque sale tour du livre. Voilà qui est l’Atlético. C’est ce qu’ils sont depuis très longtemps. C’est ennuyeux et peut être considéré comme vilain, mais ils n’essaient pas de se cacher ou de s’excuser. Quel que soit le côté du débat sur lequel vous vous situez – que vous pensiez que le football devrait être avant tout un divertissement, ou avant tout efficace – tout le monde peut convenir qu’il n’est pas de la responsabilité d’une équipe de faciliter les choses à ses adversaires.

La stratégie de l’Atlético n’est pas impénétrable. Le Real Madrid a brisé ses rivaux à plusieurs reprises sur les plus grandes scènes, et Barcelone prend souvent plaisir à exposer la nature autodestructrice de choisir de se défendre pour un match entier. L’Atlético a encaissé 17 buts en Liga jusqu’à présent cette saison. Ils sont aussi vulnérables que jamais. Pourtant, Klopp et ses joueurs sont bouleversés, l’Atlético ne s’est pas rendu plus vulnérable pour Liverpool. Ils ne pouvaient pas admettre que, pour une fois, le problème était que Liverpool n’était pas à la hauteur du défi.

Il y a encore un match retour à jouer, et Liverpool pourrait très bien remporter le match nul. Ils ont certainement le talent et le pedigree, et le style de l’Atlético prend un niveau absurde de concentration et de capacité physique pour bien performer. Liverpool pourrait les épuiser, comme ils l’ont fait pour de meilleures équipes. Ils ont fait leurs preuves à maintes reprises; L’Atlético ne serait qu’un autre test pour eux dans leur cheminement vers l’immortalité footballistique.

Mais avant que cela ne se produise, il est amusant de voir Simeone et ses hommes avoir traîné Liverpool si efficacement que les champions en titre de la Ligue des champions réagissent comme des enfants bouleversés. Tout cela parce que l’Atlético a joué comme l’Atlético.

Quoi qu’il arrive avec Simeone et l’Atlético à l’avenir, même s’ils perdent contre Liverpool et que l’équipe décide de se séparer du manager après cette saison, il ne faut jamais dire qu’il n’est pas l’un des meilleurs trolls du football mondial. Son style de jeu n’est peut-être pas le plus amusant à regarder, et il n’est peut-être pas aussi efficace qu’auparavant, mais il a conduit à d’énormes schadenfreude. Liverpool n’est que la dernière victime.