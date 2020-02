L’Atlético ne cesse de croire

C’est l’Atlético de Madrid, une équipe qui se bat comme des frères et qui ne cesse de croire. Un solo de Saul leur a permis de battre Liverpool par le minimum (1-0) dans un match qu’ils avaient contrôlé du début à la fin. Ils sont partis en motos et ont ensuite cédé la possession aux rouges, qui ont à peine testé Oblak. Ils ont réalisé ce qui semblait impossible.

Le Cholo surpris par l’alignement en donnant accès à Lemar et Vrsaljko, oui cette fois il n’a pas forcé Diego Costa comme l’an dernier contre la Juventus. Le Metropolitan était une fête et les joueurs sont sortis manger l’herbe du coup de sifflet initial. Ils ont sauté avec le turbo et ont surpris Liverpool dans les premières minutes du crash avec un peu. Pendant que les gens finissaient de se mettre à l’aise et de ramasser le typhon, Saul devance l’Atlético à quatre minutes.

La sortie du tromba a pris effet et le ballon a ouvert le tableau de bord. Savic a ratissé le corner et le ballon est resté mort dans la zone, où le plus intelligent de la classe, Saul, semblait l’envoyer au fond des filets avec la droite. La surprise a sauté dans le Metropolitan, le duel il s’est mis sur son visage pour les joueurs de Simeone très rapidement et Liverpool a dû ramer.

En conséquence, l’Atlético a donné le ballon à Klopp et a abaissé un peu le piston. Peu à peu, ils ont commencé à embouteiller l’Atleti dans leur région mais ils ne pouvaient pas trouver un moyen d’ouvrir la défense rojiblanca. C’était plus le sentiment de danger de les voir autour de la zone que le danger lui-même, puisque leurs jeux se terminaient tous par des lancers lointains.

Domaine rouge, danger rojiblanco

Après la première moitié de l’Équateur, l’arbitre a annulé un but pour les rouges pour un hors-jeu clair de Firmino. Ce qui est certain, c’est que le danger a été pris par l’Atlético pour un recul. C’est d’abord Robertson qui a mis un pied d’épargne pour retirer le ballon presque de la botte à Morata, puis Alisson a parfaitement tenu le coup pour arrêter le tir du 9.

Au cours du premier semestre les chances étaient des locaux et la possession des visiteurs, qui a à peine eu un tir de Salah que Felipe a dégagé. Cela n’a pas été fait beaucoup moins et Simeone le savait. Après la pause, les deux entraîneurs ont déplacé le banc. En Atlético, Llorente est entré pour Lemar, tandis que Liverpool Origi a remplacé Mané.

Tout a commencé comme le premier, avec ceux de Klopp en possession tandis que les rojiblancos attendaient pour aller contre. Les minutes passaient et le 1-0 regardait toujours sur le tableau d’affichage. Liverpool a essayé encore et encore mais Atleti était très bien planté, fermé et sans laisser d’espace derrière avec Savic et Felipe tout nettoyer. L’Atleti était un véritable frontonIls ont tout rejeté.

L’Atlético ne tue pas

Morata a de nouveau eu une chance claire mais a glissé quand il allait finir et ne pouvait pas bien frapper. Ce n’était pas le jour de l’attaquant, qui n’a pas eu beaucoup de succès de face à porte et a fini par être remplacé quelques minutes plus tard par Vitolo. Les tribunes étaient une fête, personne n’a cessé d’encourager et les joueurs ont continué à combattre chaque balle comme si c’était la dernière.

Pas même une petite occasion de Henderson qui a laissé brosser le bâton n’a arrêté les fans. C’était peut-être la seule faille qu’ils ont trouvée tout au long du match. L’Atleti a eu le crash où il voulait, tout comme Simeone l’avait prévu. Il manquait un but pour clore définitivement le match et ce ne serait pas faute de chances.

C’est l’un des sujets en suspens de cette équipe au cours de la saison, ils arrivent beaucoup mais ils marquent peu. Au final, il n’y avait rien à regretter et ils ont pris un très bon résultat pour le retour. Cette équipe ne cesse de croire et a réussi à surmonter le tout-puissant Liverpool de Klopp sans ajustement. Il est maintenant temps de visiter Anfield le 11 mars avec la Juventus en tête, l’histoire ne peut plus être répétée.