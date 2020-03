L’Atletico sait déjà ce que c’est que d’éliminer Liverpool à Anfield

L’Atlético de Madrid visite Anfield dans le retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions avec le résultat favorable au mondial. Les rojiblancos ont gagné dans le Metropolitan par 1-0 et l’histoire leur fait croire qu’ils peuvent être dans les chambres, d’autant plus en voyant le précédent de 2010.

Personne dans le club de matelas ou son passe-temps ne tient le laissez-passer de chambre pour acquis, mais ils croient que cela peut être réalisé après le 1-0 réalisé au match aller grâce au but de Saul. En Atlético ont appris après le retour subi l’an dernier contre la Juventus et ont également jeté un œil à Demi-finales de la Ligue Europa 2010, où les joueurs de ce modèle ils ont éliminé Liverpool à Anfield.

Il faut remonter à 2010 pour voir ce précédent. C’était en Ligue Europa, en demi-finale. Au match aller, l’Atlético de Madrid s’est imposé par le même résultat: 1-0 avec un but de Forlán dans un Vicente Calderón qui vivait encore de grandes nuits de football et dans lequel vivaient des environnements inoubliables. Avec ce résultat, l’équipe formée par Quique Sánchez Flores et avec des joueurs tels que l’attaquant uruguayen, Kun Agüero, Dominguez, Antonio López, Ujfalusi, Perea, Paulo Assunçao ou Raúl García ils ont dû jouer leur place dans la finale de Hambourg à Anfield.

Le 29 avril, les rojiblancos ont été plantés à Anfield avec détermination, mais l’égalité a monté quand à 44 minutes Aquilani a mis le 1-0 égalisant l’égalité. Le match s’est prolongé et les choses se sont compliquées pour l’Atlético avec le deuxième but de Liverpool, cette fois le travail de Benayoun en 95 ′. Mais dans le 102 ′, un centre de José Antonio Reyes a permis à Forlan de battre Reina, mettant le 2-1, et plantant Atleti en finale de la Ligue Europa en 2010, qui a fini par gagner Fulham 2-1.

Ce jour a commencé à changer l’histoire de l’Atlético de Madrid, utilisé des années auparavant pour ne se battre pour rien. C’est Quique Sánchez Flores qui a mis la graine dont Cholo Simeone s’occuperait avec une grande ténacité, mais c’est, encore une fois, Diego Forlán qui a fait le but qui a permis la première éclosion d’un club de matelas qui a grandi à tous les niveaux en les dernières années Une finale 2-1 qui vaudrait aussi à Atleti d’être en quarts de finale de Ligue des champions.

L’autre visite officielle de l’Atlético à Anfield est intervenue en 2008, en phase de groupes de la Ligue des champions. Ce jour là Le résultat était 1-1. Ceux de Javier Aguirre, entraîneur à l’époque, se sont avancés grâce à un peu de Maxi Rodriguez et étaient proches de prendre les trois points de l’Angleterre, mais Gerrard a transformé un penalty en temps de remise et a volé l’illusion des rojiblancos. Malgré la déception de la cravate, ce résultat vaudrait aussi le Cholo Simeone faire appel de la compétition aux rouges.