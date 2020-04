L’ATP met la saison des coronavirus en quarantaine

Le tennis mondial est en échec pour le coronavirus, et il n’y a aucun aperçu d’une date de relance du circuit en 2020. L’ATP craint pour la suspension totale du parcours de tennis en raison de la pandémie, car il n’a pas pu assurer les organisateurs des différents tournois qui sont toujours en vie après une série d’annulations forcées par l’avancée du Covid-19.

La situation actuelle du calendrier professionnel masculin est vraiment compliquée, car Wimbledon a annoncé qu’il ne se jouerait pas en 2020 en raison de la crise des coronavirus et, par conséquent, le tour complet de l’herbe avant le Grand Chelem de Londres n’aura pas lieu non plus. Ils avaient auparavant annulé le Masters 1000 d’Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid et Rome, en plus du plus que controversé Roland Garros changement de dates, Décision unilatérale de la Fédération Française de Tennis.

Cependant, la longue liste des tournois annulés pourrait être allongée, au point qu’aucun tournoi du calendrier 2020 n’est actuellement assuré. Dans l’ATP, ils sont conscients non seulement de l’affection très grave du virus dans le circuit, mais revenir à un sport comme le tennis est encore plus difficile. Les grands joueurs ont leurs résidences dans différentes parties de la planète et les complications tant qu’il y aura des projecteurs répartis sur la carte continueront concernant la sécurité du tournoi en question.

Tous les regards sur l’US Open

La grande crainte de l’association est sans aucun doute représentée par le US Open. Avec Roland Garros et Wimbledon déjà annulés à leurs dates prévues, La célébration du grand New Yorkais semblait fondamentale, mais les présages ne sont pas les meilleurs. La situation de coronavirus aux États-Unis est très négatif et plus précisément dans l’État de New York, les personnes infectées et décédées grandissent chaque jour, de sorte que la suspension, malgré le fait qu’il reste des mois pour le début du tournoi, gagne des points au fil des jours.

A cela il faut ajouter le précédent d’Indian Wells, qui a posé des jalons de précaution il y a près d’un mois, avec sa suspension pour un positif inscrit dans la vallée de Coachella, où se déroule le tournoi. Maintenant, la situation aux États-Unis est beaucoup plus grave, donc l’US Open est en grand danger avec les conséquences correspondantes pour l’ATP, qui ne reçoit pas non plus de bonnes nouvelles des experts concernant une éventuelle épidémie à l’automne, où l’Asie et l’Europe accumulent l’essentiel des tournois. Est-ce la fin du tennis en 2020?