L’attaquant Ben Arfa n’apparaît pas dans FIFA 20: c’est la raison

Ben Arfa est la nouvelle signature du Real Valladolid CF. Aujourd’hui, il a rejoint l’équipe après avoir finalisé son contrat avec Rennes. Un excellent attaquant, qui a été un international absolu avec la France et qui a joué tout au long de sa carrière avec certaines des meilleures équipes européennes, comme Lyon ou Hull City, entre autres.

Maintenant, il y a une anecdote sur Ben Arfa, et c’est que le joueur français n’a pas de carte FIFA 20. Et c’est due a quoi? Depuis juillet 2019, je n’avais plus d’équipement.

En 2017, il était joueur du Paris Saint Germain. À cette époque, il avait sa propre carte dans FIFA 2017, atteignant une moyenne de 84. Seulement un an plus tard, Ben Arfa a baissé sa moyenne à 81 car sa performance était faible et, en outre, il n’a pas joué beaucoup de matchs avec le PSG.

Déjà dans FIFA 19, le joueur est tombé à un score de 79. Bien qu’il ait joué plusieurs matchs à Rennes, son niveau n’était pas très attendu par tous.

Maintenant, le club de Valladolid a parié sur lui sans payer un seul euro puisque le Français était sans équipe. C’est peut-être l’occasion pour le footballeur, qui a joué dans certaines des meilleures équipes du monde, revient à ce que c’était.

Sur la Carte FIFA 20, il ne nous reste plus qu’à attendre qu’EA Sports mette à jour les modèles. Ce sera ainsi que Ben Arfa sera de nouveau dans cette édition, comme dans les précédentes.