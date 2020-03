L’attaquant confirme qu’Athletic quittera le terrain s’il entend à nouveau des cris racistes

L’attaquant de l’équipe basque a récemment rapporté avoir vécu un épisode raciste au stade RCDE en affrontant l’Espanyol avec son équipe. C’est quelque chose qui a été demandé Iñaki Williams, qui a confirmé Athlétique si cette situation se répète.

«Je sais que mes camarades de classe auraient quitté le terrain avec moi parce que nous en avons parlé. Nous savons que si cela nous arrivait, nous quitterions la campagne; et s’ils nous donnent le jeu pour perdu, cela nous donnerait exactement la même chose car ce serait un coup de poing au racisme», A déclaré l’attaquant à Jorge Valdano dans Movistar.

«Au 21e siècle, cela ne devrait pas être permis. Peu importe la couleur de peau, la race, le sexe. Tout type de harcèlement ne devrait pas être autorisé dans le football. J’espère que cela ne se reproduira plus, mais Je sais que j’aurais le soutien de beaucoup de gens comme c’est arrivé à Tenerife ou comment mille messages ont plu sur les réseaux sociaux », a ajouté Iñaki Williams.

Iñaki Williams avait parlé avant le racisme lors de sa visite à «El Hormiguero»

Avant Jorge Valdano, c’est Pablo Motos qui a demandé à l’attaquant les cris racistes qu’il a entendus au stade RCDE. “Ils étaient douze ou quinze non représentables. Les gens doivent voir que c’est mal et nous devons éduquer les plus jeunes parce que les enfants imitent les personnes âgées. Pas pour moi, mais les gens qui vendent dans la rue … Ces gens souffrent, Les gens qui viennent de l’extérieur pour chercher de l’argent à envoyer à leur famille. Souffrir ce n’est pas un reçu», A-t-il déclaré dans« El Hormiguero ».