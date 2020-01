L’attaquant d’Arsenal Gabriel Martinelli peut être de classe mondiale avec une starlette brésilienne saluée par Bernd Leno, Jurgen Klopp, Ian Wright et Martin Keown

L’Arsenal Football Club a déniché un véritable joyau chez Gabriel Martinelli, cela ne fait aucun doute.

Martinelli est arrivé aux Emirats l’été dernier en provenance de l’équipe brésilienne de quatrième niveau Ituano pour un montant de 6 millions de livres sterling.

Il est arrivé dans une perspective inconnue, mais ce n’est certainement pas le cas actuellement.

Le joueur de 18 ans a jusqu’à présent fait forte impression dans le nord de Londres, marquant 10 buts en 21 apparitions toutes compétitions confondues.

L’ancien patron des Gunners, Unai Emery, a commencé par donner du temps au jeu de sensation chez les adolescents en Europa League et en Coupe Carabao, le jeune remboursant la foi de l’Espagnol avec un nombre régulier de buts.

Martinelli a depuis eu plus de possibilités en Premier League avec le nouvel entraîneur-chef Mikel Arteta, marquant trois buts lors de ses six derniers matchs.

Le jeune a souligné son talent avec un superbe but en solo dans le match d’Arsenal 2-2 à Chelsea mardi soir, une performance qui lui a valu de nombreuses félicitations dans les médias.

talkSPORT.com a rassemblé certaines des meilleures citations sur la perspective passionnante ci-dessous…

Le patron d’Arsenal Mikel Arteta…

«Ce gars a beaucoup de qualité, il est rapide et, surtout, il a la mentalité de se battre pour tout.

«C’est très important pour un jeune d’avoir cela. Ils peuvent avoir la capacité technique, mais ils ont également besoin de la mentalité et de l’ambition pour gagner des choses. Je l’aime.”

Mikel Arteta pense que Martinelli a exactement la bonne mentalité pour progresser dans le jeu

Gardien d’Arsenal Bernd Leno…

«Il peut être de classe mondiale. Il n’a que 18 ans et il est spécial. Sa mentalité était incroyable dès le premier jour où il est venu du Brésil, personne ne connaissait son nom », a-t-il déclaré à talkSPORT.

«Mais on pouvait voir que les fans l’aimaient depuis le premier jour parce qu’ils disent que c’est un gars spécial.

«Sa qualité est incroyable et nous sommes heureux dans notre équipe. Et je suis sûr que nous nous améliorons avec le temps avec l’expérience et que nous sommes un joueur incroyable. “

Bernd Leno est un grand fan de Martinelli

Arsenal «Invincible» Gilberto Silva…

«Je vois en lui un garçon qui n’a pas peur de jouer, courageux dans ses actions sur le terrain.

«Même avec toute la pression que le club subit, il transfère toute cette pression externe sur le terrain, mais il joue comme s’il jouait un match au Brésil avec ses amis.

«Je pense que c’est cette attitude dont Arsenal a besoin de tous les joueurs. C’est l’énergie dont le club a besoin en ce moment. »

Gilberto Silva a salué l’attitude et le désir de ce jeune de 18 ans

L’ancien attaquant d’Arsenal Ian Wright…

“Quand vous le voyez, vous pouvez voir qu’il y a une faim et une détermination à son sujet.

«J’ai été en contact avec lui avec des textes et des choses, vous pouvez voir que tout ce qu’il veut, c’est bien faire.

«Il a tellement faim. Je pense que c’est seulement Jadon Sancho à l’adolescence qui a marqué plus de buts que lui dans les cinq premières ligues, donc c’est quelqu’un qui a définitivement quelque chose en lui.

“Nous avons de la chance de l’avoir et s’il continue à s’améliorer, il sera très difficile de le garder.”

“S’ils peuvent créer des chances, la façon dont il se déplace dans la surface, il va marquer des buts et c’est sur cela que nous devons nous concentrer avec Arsenal, marquer plus de buts et créer plus de chances.”

L’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves…

“Il doit y avoir une mention pour Martinelli, car il a montré que le sang-froid et la fraîcheur lorsque vous courez essentiellement du bord de votre propre boîte”, a déclaré Groves à talkSPORT.

“Vous avez beaucoup de temps pour y réfléchir avant d’arriver au bord de la [opposition’s] boîte, et pour un jeune joueur de montrer que la quantité de sang-froid était de qualité supérieure. “

L’ancienne star d’Arsenal, Perry Groves, s’extasie sur Gabriel Martinelli

L’ancien défenseur d’Arsenal Martin Keown…

«Ce jeune homme, il a le club dans la paume de ses mains. Il peut l’emporter où il veut », a déclaré Keown après avoir regardé le match nul 2-2 d’Arsenal avec Chelsea, ajoutant que des questions devaient être posées à Manchester United pour l’avoir laissé glisser entre leurs doigts.

«Il était le plus jeune joueur sur le terrain pour Arsenal [against Chelsea] et il a montré aux joueurs expérimentés comment c’était fait.

«J’étais ici en 99 quand Kanu a marqué trois buts et cela semblait mort et enterré alors qu’ils étaient à 1-0.

«Il est vraiment absolument exceptionnel. Il était certain qu’il allait mettre [his goal] une façon.

“Son instinct de but, son mouvement hors du ballon, me montrent un autre jeune de 18 ans en Europe qui fait ça?”

Martin Keown croit que Martinelli peut être tout ce qu’il veut être

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp…

Après un match contre Liverpool, Martinelli a donné aux jeunes demi-centres Joe Gomez et Sepp van den Berg un moment torride à Anfield – et sa performance n’est pas passée inaperçue chez Klopp.

“Martinelli a à peu près le même âge [as Van den Berg] mais c’est un talent du siècle, c’est un attaquant incroyable, donc c’est vraiment difficile.

“Il a 18 ans, non? Donc notre département de dépistage est partout dans le monde et des trucs comme ça, mais je pense qu’Edu [Arsenal technical director] obtient tout le crédit pour cette signature – il est venu de… partout.

«Il est vraiment incroyable. Si jeune, si mature déjà, est une véritable menace.

«Ouais, il ressemble à un joueur vraiment décent. “Mais je ne veux pas mettre de [pressure] sur son dos avec cette [his earlier remarks] mais j’aime vraiment les bons joueurs de football et, évidemment, il est très bon. »

