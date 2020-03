L’attaquant de l’AC Milan Zlatan Ibrahimovic s’apprête à mettre un terme à sa superbe carrière de joueur et à se lancer dans un rêve de manager

Zlatan Ibrahimovic serait prêt à se retirer du football à la fin de cette campagne, lui ouvrant la porte à la poursuite de son rêve de manager.

Le Suédois n’a rejoint les géants de la Serie A qu’en décembre après avoir initialement quitté le club en 2012, mais il semble de plus en plus probable que son deuxième sort sera de courte durée.

Zlatan Ibrahimovic a surpris beaucoup de monde en décidant de retourner au Milan AC depuis LA Galaxy

SportMediaset affirme que l’attaquant vétéran est exaspéré par le limogeage de l’ancien directeur du football, Zvonimir Boban, qui a joué un rôle clé dans son retour à San Siro.

Et bien qu’il existe une option pour prolonger son contrat de six mois jusqu’à la fin de la saison 2020/21, on pense maintenant qu’Ibrahimovic estime que c’est le bon moment pour commencer une carrière dans l’abri.

L’attaquant légendaire a marqué trois buts et enregistré une passe décisive en huit matches de championnat pour Rossoneri en 2019/20, tout en contribuant à un autre but, la Coppa Italia.

Cela a été une saison à oublier pour Milan, qui occupe le septième rang du classement et 27 points derrière les leaders de la Juventus.

Si Ibrahimovic raccroche, cela mettra un terme à une illustre carrière professionnelle de 21 ans, au cours de laquelle le Suédois a marqué plus de 300 buts pour des géants européens tels que Barcelone, l’Ajax et l’Inter Milan.

