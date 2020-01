L’attaquant de Leicester City pourrait être apte à affronter Aston Villa dans un affrontement crucial en Coupe Carabao

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, a confirmé que la blessure de Jamie Vardy n’était “pas aussi grave” qu’il le craignait initialement, l’attaquant étant en lice pour le match retour de la demi-finale de la Coupe Carabao contre Aston Villa.

Vardy a été expulsé lors de la première moitié de la victoire des Foxes 4-1 contre West Ham mercredi après avoir arrêté après avoir effectué un dégagement dans sa propre boîte.

Vardy a fait une sortie anticipée au King Power

L’inquiétude était que le joueur de 33 ans avait souffert d’un problème aux ischio-jambiers et pouvait être mis pendant des semaines sur la touche, mais il ne semble rien de plus qu’un “pincement dans le fessier”.

Le meilleur buteur de Leicester cette saison ne sera pas impliqué dans la FA Cup à Brentford samedi, mais le patron des Foxes, Rodgers, espère avoir son talisman contre Villa mardi.

“Il n’est pas disponible pour le week-end et il y aura un point d’interrogation pour mardi, bien que ce ne soit certainement pas aussi grave que nous le pensions”, a déclaré Rodgers.

“Ce n’est pas son ischio-jambiers, c’est un pincement dans son fessier, donc nous espérons pour mardi, mais il y a un peu de travail à faire. Il va travailler avec l’équipe médicale. Il restera avec eux pour le week-end.

“Il est beaucoup mieux qu’immédiatement après le match, quand il était serré et endolori et qu’il avait du mal à bouger, mais aujourd’hui il était beaucoup mieux.”

Brendan Rodgers espère que Vardy reviendra rapidement à l’action en équipe première

Les nouvelles n’étaient pas si bonnes pour Leicester concernant le milieu de terrain Nampalys Mendy, qui a également été contraint de partir en première période contre les Hammers en raison d’une blessure au genou.

Rodgers pense qu’il envisage une absence de quatre à six semaines.

Alors que les blessures s’accumulent et que Leicester est toujours en compétition sur trois fronts, Rodgers fait face à un équilibre délicat en ce qui concerne la sélection de l’équipe.

Les Foxes se battent avec Manchester City pour la deuxième place en Premier League et affronteront Villa trois jours après leur match de quatrième tour de FA Cup contre Brentford.

Interrogé sur sa sélection d’équipe à Griffin Park, il a déclaré: «La clé pour entrer dans le match est de choisir une équipe qui tient compte de l’intensité et de l’énergie, mais en gardant également à l’esprit l’important match de mardi.

«Nous aurons une équipe solide et énergique qui, nous l’espérons, pourra nous amener au prochain tour.

«Brentford est une bonne équipe et ce sera un match vraiment difficile pour nous – et c’est ce que nous prévoyons et ce pour quoi nous sommes prêts.

«J’ai aimé analyser Brentford. Je les ai déjà vus, mais pas avec autant de détails.

“Ils ont le courage de jouer au football dans le championnat, qui est considéré comme une ligue où vous ne pouvez pas jouer – ce qui est totalement faux. Vous pouvez, vous pouvez jouer au football et être agressif.

«Leur jeu de positionnement est très bon, leur mouvement est bon et ils ont le courage de jouer le jeu de l’arrière.

«J’ai hâte d’aller à Griffin Park car j’y allais avec les réserves de Chelsea, nous y jouions nos matchs. J’adorais ça là-bas, le terrain était fantastique et c’est un bon club.

«Ce sera ma première fois depuis plusieurs années, donc dans l’ensemble, j’attends le match avec impatience.»

