L’attaquant de Liverpool, Roberto Firmino, est qualifié d’irremplaçable et une comparaison avec les légendes d’Arsenal et de Manchester United

L’influence de Roberto Firmino sur Liverpool est comparable à celle de Dennis Bergkamp et d’Eric Cantona à Arsenal et Manchester United, selon Adam Catterall.

Il y a eu un débat au cours des dernières 24 heures sur l’importance de l’attaquant brésilien pour Jurgen Klopp à la suite du rapport suggérant que le Bayern Munich envisageait une offre de 75 millions de livres sterling.

Roberto Firmino a marqué 10 buts pour Liverpool cette saison

Danny Murphy a insisté sur le fait qu’il était remplaçable et a choisi un joueur qui rendrait l’attaque de Liverpool «plus effrayante».

L’animateur de talkSPORT Catterall a soutenu le contraire et a fait la comparaison avec deux grands joueurs de Premier League.

«Ce gars est le meilleur Brésilien à nous avoir fait grâce en Premier League. Cela ne fait aucun doute, il est absolument incroyablement bon », a-t-il déclaré sur Drive.

“Dans ce trio de tête pour Liverpool, ne vous méprenez pas, ils ont de merveilleux joueurs, je pense que Sadio Mane est exceptionnel en ce moment, Salah a été exceptionnel – je pense qu’il a trempé une touche, mais Firmino est la colle” qui garde tout cela ensemble.

«Il est le plus important de ces trois premiers. Je pense que les deux autres sont remplaçables. Ne vous méprenez pas, Liverpool ne veut pas les remplacer et ils ne devraient pas non plus.

«Firmino est irremplaçable. Il n’y a pas d’autre joueur sur la planète en ce moment qui puisse faire ce qu’il fait. Il est si bon. “

Danny Murphy dit que Roberto Firmino de Liverpool est remplaçable

L’ancien attaquant de la Premier League, Darren Bent, n’a pas pu s’empêcher d’évoquer un commentaire que Catterall a fait sur l’air à propos de la qualité de Firmino.

Bent a déclaré: “Vous venez de dire à l’antenne qu’il était meilleur Dennis Bergkamp et Eric Cantona.”

Catterall a déclaré: “Il est meilleur que les deux.”

Bent a dit: “Honnêteté?”

Eric Cantona est une légende de Manchester United

Catterall a ajouté: «Regardez bien, vous avez vu le bus et vous me jetez juste en dessous. Bergkamp était exceptionnel. Eric Cantona, je pense avoir été dans le dossier par le passé en disant qu’il est l’un des joueurs les plus importants qui ait jamais honoré la Premier League.

«Mais leur importance à leurs côtés à leurs moments particuliers à Arsenal et Manchester United respectivement, Firmino est celle de Liverpool. C’est à quel point il est important.

“Les fans de Liverpool me diront que Van Dijk est le joueur le plus important et vous pouvez probablement l’accepter, mais en tant que force attaquante, juste la façon dont il est si conscient de l’endroit où il se trouve sur le terrain et où il est et où ses coéquipiers sont, et il peut les trouver et il peut marquer. Il est tout simplement incroyable ce garçon. “

Dennis Bergkamp a remporté trois titres de Premier League avec Arsenal

Alors, comment les statistiques de Firmino se comparent-elles à Bergkamp et Cantona?

Firmino a totalisé 56 buts en Premier League en 162 matches, soit environ un but tous les trois matchs, tout en ajoutant 34 passes décisives. Le Brésilien a été impliqué dans un but 0,55 fois par match en moyenne à Liverpool.

Bergkamp était loin d’être prolifique avec 87 buts en 315 apparitions mais a fourni 94 passes décisives, ce qui est légèrement meilleur que l’implication de Firmino avec 0,57 par match.

Le Français Cantona a joué 156 matchs et marqué 70 buts tout en ajoutant 56 passes décisives. L’ancien attaquant de United et de Leeds a été impliqué dans 126 buts au cours de son séjour en Premier League, soit une moyenne de 0,8 par match.

C’est une affirmation audacieuse d’Adam Catterall de comparer Firmino à deux légendes de la Premier League comme Bergkamp et Cantona et n’oublions pas les sept titres combinés qu’ils ont remportés entre eux.

Liverpool travaille sur son premier titre de champion depuis 30 ans et le Brésilien pourrait avoir à connaître un succès soutenu à Anfield pour être mentionné dans le même souffle que les deux autres.

