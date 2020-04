L’attaquant de QPR Jordan Hugill admet avoir des problèmes de santé mentale pendant le verrouillage du coronavirus et s’inspire de Tyson Fury

L’attaquant de QPR Jordan Hugill dit qu’il a eu des problèmes de santé mentale pendant le verrouillage du coronavirus.

Tout le football est suspendu depuis début mars, le Royaume-Uni étant bloqué depuis le 23 mars.

.

Jordan Hugill est prêté à QPR par West Ham

Les joueurs s’entraînent depuis chez eux pour rester en forme lorsque la saison recommence.

Hugill, qui est prêté par West Ham, a admis qu’il avait eu du mal certains jours et s’était inspiré de Tyson Fury.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait eu des problèmes de santé mentale, il a déclaré à talkSPORT: «Oui. J’ai eu des jours où je me suis réveillé et j’ai pris un café et je me suis assis avec ma tête dans mes mains et j’ai pensé “oh mon dieu”. Je me sentais simplement déprimé et il n’y a pas d’autre moyen de l’expliquer.

Jordan Hugill a marqué 12 buts toutes compétitions confondues cette saison

“Pour moi personnellement, j’ai lu le livre de Tyson Fury, le livre audio, il a dit que la plus grande chose pour lui était de s’assurer qu’il était fiable pour se rendre à la salle de gym chaque matin et cela le mettait sur la bonne voie.

«Pour moi, me lever et les jours où je me sens déprimé, je me traîne dans la salle de gym, je fais un peu de travail et je sors un peu mieux.

«Pour ce qui est de la santé mentale, avoir été capable de faire des choses dans mon propre gymnase est génial parce que cela soulève un peu plus le moral personnel.»

Les équipes ne peuvent pas s’entraîner ensemble alors que le verrouillage du coronavirus est en place et Hugill a dit que c’était quelque chose qu’il avait définitivement manqué.

Glenn Murray s’inquiète du retour du football

Il a déclaré: «J’ai eu la malchance d’avoir une blessure grave, donc je sais ce que c’est que de ne pas botter un ballon depuis longtemps, de s’éloigner de tout seul. Je connais donc bien cela.

«C’est l’un d’eux où, pour être honnête, vous manquez d’aller au terrain d’entraînement tous les jours. Vous manquez de voir les gars, d’avoir les plaisanteries. C’est l’une des principales choses, le moral de l’équipe.

«J’ai eu des jours pendant que j’étais en lock-out où je suis monté et je suis allé ‘Je ne peux pas être dérangé aujourd’hui, je me sens déprimé’ alors encore une fois vous avez des jours où vous allez ‘allez dans le gymnase et faisons un peu de travail, allons-y ».

«C’est l’une d’elles où il est difficile de gérer car c’est à vous de jouer. Vous n’avez personne d’autre pour vous pousser. C’est beaucoup de choses individualisées mais il faut être suffisamment motivé pour le faire. »

nouvelles

Leeds pleure la mort d’une légende, PL a été mis en garde contre un “homicide corporatif” et le retour de Pardew

déchirure

La légende de Leeds Trevor Cherry décède à 72 ans, annonce le club du Championship

sans fondement

Les Rangers risquent de «discréditer le jeu» avec des allégations

ligne de tir

Un ancien kitman de Man United révèle pourquoi Sir Alex Ferguson lui a donné le “ sèche-cheveux ”

homme recherché

Le patron de Chelsea, Lampard, appelle la star de Naples “ presque tous les jours ”

potins

Rodriguez exclu du Real Madrid lié à une décision choquante de Premier League

nostalgie

Pas d’Euro 2020, pas de problème: comment les fans anglais peuvent-ils obtenir leur dose de football cet été

potins

Transfert des nouvelles en direct: Dortmund discute de l’objectif de Man United à Sancho et Arsenal fait une offre de 43 millions de livres sterling

QPR était 13e du classement lorsque la pandémie de coronavirus a arrêté la saison et Hugill a déclaré que le moment était mal choisi pour le club car ils venaient juste de commencer à trouver une forme.

Il a ajouté: «C’est arrivé en quelque sorte au mauvais moment pour nous. Nous en avions gagné quatre sur le spin. Nous étions partis à Preston et avons gagné et nous nous préparions en quelque sorte pour un grand match contre Barnsley chez nous.

«Cela a été écourté et je pense que c’était la bonne décision de le faire, mais en tant que footballeur, vous voulez juste jouer au football. C’est dur.

.