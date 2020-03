L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, a été invité à utiliser la pause du coronavirus pour commencer les préparatifs de kicker de la NFL s’il est sérieux au sujet des plans futurs

Harry Kane devrait utiliser la pause dans le football pour commencer à se préparer à devenir un botteur de la NFL, selon le célèbre hall Morten Andersen.

La star de Tottenham, Kane, est sur la voie du rétablissement après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers le jour du Nouvel An.

Harry Kane veut être un botteur de la NFL

Cependant, la Premier League est suspendue jusqu’au 30 avril au moins en raison de la pandémie de coronavirus, mais l’attaquant espère revenir une fois que le football reprendra.

Kane a déjà parlé de son désir de devenir un botteur de la NFL une fois à la retraite et Andersen, qui détient plusieurs records de coups de pied de sa carrière de 25 ans, a réitéré son offre d’aide.

Andersen, ambassadeur du site de comparaison de paris BonusCodeBets.co.uk, a déclaré: «Étant donné qu’Harry est confiné à la maison sans rien à faire, je pourrais lui envoyer mes protocoles mentaux et il pourrait commencer à visualiser qu’il est un kicker de la NFL. Un esprit inactif est le terrain de jeu du diable, donc je pourrais certainement aider Harry avec son aptitude mentale.

Morten Andersen a été intronisé au Temple de la renommée de la NFL en 2017

“S’il rêve de prendre le coup de pied gagnant dans un Super Bowl – ce qu’il dit vouloir faire – il doit me contacter. Cela ne se fait pas automatiquement, il doit gagner le droit et j’adorerais travailler avec un talent tel que Harry Kane. Si je peux prendre l’un des meilleurs footballeurs européens et le transformer en le meilleur sport américain, je serais vraiment fier.

“Donc, l’offre est toujours là s’il veut apprendre correctement – et il n’y a pas de meilleur moment que maintenant où il a beaucoup de temps libre!”

Kane est un fan des New England Patriots et sera sans aucun doute ébranlé comme tout le monde à propos de la nouvelle du départ de Tom Brady.

Brady est parti après un passage de 20 ans chez les Patriots, où il a remporté six Super Bowls et a rejoint les Buccaneers de Tampa Bay.

Andersen a déclaré: «Je n’ai pas vu Tampa venir du tout, c’est un coup de tête – je pense qu’il a une place en Floride, mais cela m’a vraiment surpris. Je pensais que ça allait être les Chargers dans leur nouveau stade ou les Raiders – même si je savais que Tom ne voulait pas au fond aller à Vegas, trop flashy pour lui.

“Bien qu’il ne soit pas le joueur qu’il était autrefois, tout cela montre que le sport est une entreprise. Que vous pouvez être le meilleur QB de tous les temps, sans aucun doute, et que vous ne pouvez toujours pas terminer l’équipe avec laquelle vous avez remporté tous ces Super Bowls – c’est ahurissant pour moi. Ce n’est pas une question d’argent, il n’a pas besoin des 30 millions de dollars c’est sûr!

Tottenham révèle comment le terrain de football est impeccable pendant la semaine de la NFL

«Bellichik et Kraft ont dû lui dire qu’ils voulaient aller plus jeune et moins cher dans la position QB. Et Tom sait que ses compétences ont diminué, il a 42 ans et le temps s’arrête pour personne. Peut-être qu’il pensait que le changement était bon, même à la fin de sa carrière.

“Peut-être que Tua Tagovailoa leur tombe dans le repêchage, mais il y a 32 équipes dont beaucoup ont besoin d’un bon quart-arrière – mais je ne pense pas que Cam Newton ou Jameis Winston s’intègrent avec Belichick.

«Joe Flacco a été coupé et est là-bas, donc il peut être une bonne option et il pourrait y jeter un œil s’ils optent pour l’expérience pour laquelle ils sont connus. Mais il se peut qu’il n’y ait tout simplement pas assez de qualité d’agent libre, ils devront donc recommencer et espérer que Belichick continuera son talent pour développer de jeunes gars.

Tom Brady a rejoint les Buccaneers de Tampa Bay

«Les Patriots seront toujours bons, mais ils ne seront plus les mêmes anciens Pats. Bien qu’ils soient dans une mauvaise division avec les Dolphins médiocres et les terribles Jets, je pense que les Bills pourraient gagner la division cette année. Mais chaque équipe doit se reconstruire à un moment donné et les Pats sont au sommet depuis si longtemps. »

Andersen estime également que Brady n’aura qu’une influence positive sur l’équipe et les joueurs qui l’entourent

«Je pense que cette décision peut rajeunir Brady – pas qu’il en ait besoin, il est en bonne forme. Mais c’est juste cet environnement différent. Et rappelez-vous que Tampa a de très bons récepteurs que Brady peut déverrouiller.

«Vous avez également l’idée que Jameis Winston, qui est encore très jeune, pourrait s’améliorer si Brady venait. Il pourrait vraiment donner une certaine sagesse sur la façon d’être un bon pro s’il le voulait – tant qu’ils n’expédient pas Winston en Nouvelle-Angleterre!

«Même chose pour Mike Evans, le grand récepteur qui, lorsque je l’ai rencontré, semble prêt à écouter et à donner à des gens plus expérimentés l’heure de la journée. Lui et Winston doivent encore mûrir, en particulier avec des choses hors du terrain, et Brady pourrait les aider à le faire en tant que figure paternelle et apporter un air de professionnalisme à toute la franchise.

«Je ne suis pas sûr que Brady fasse partie des prétendants aux Bucs, étant donné que les Saints sont dans leur division – et ils sont meilleurs que Tampa même avec Brady là-bas. Beaucoup de gens pensent que Brady est échoué et n’a plus la mobilité – tout en ayant à apprendre avec une toute nouvelle équipe. Mais pour moi, il ne peut avoir qu’une influence positive. »

