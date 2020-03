L’attaquant de West Brom Charlie Austin exhorte les gens à prendre au sérieux la pandémie de coronavirus après avoir éprouvé des symptômes

Charlie Austin a exhorté les gens à prendre la pandémie de coronavirus au sérieux après avoir éprouvé des symptômes de la maladie.

Le virus a infecté plus de 250 000 personnes et fait plus de 10 000 morts dans le monde.

Charlie Austin insiste sur le fait que le coronavirus est «extrêmement grave»

Et cela a énormément affecté le football au Royaume-Uni, tous les matches étant reportés au moins jusqu’au 30 avril.

L’attaquant de West Brom Austin a révélé qu’il avait lutté contre la maladie avec sa température atteignant 39,7 degrés Celsius – et a souligné l’importance de suivre les directives du gouvernement.

Les habitants du Royaume-Uni ont été invités à mettre en place une distanciation sociale alors que le gouvernement a ordonné aux pubs, restaurants et clubs de fermer vendredi.

Austin, 30 ans, a déclaré au Telegraph: «Avant de ressentir les symptômes samedi, j’étais au téléphone avec la mère de ma femme Bianca et je lui ai dit que j’espérais que si quelqu’un de notre famille comprenait que ce serait moi.

«J’avais l’impression d’être en forme et en bonne santé et je pouvais y faire face. Une semaine plus tard, je dirais à tout le monde, même à la vingtaine et à la trentaine – «Ne le prenez pas à la légère – c’est grave».

«Je comprends que les gens qui ne l’ont pas vont vivre leur vie. La semaine dernière, je vivais ma vie.

“Non pas que je n’ai pas pris le coronavirus au sérieux. Mais c’est extrêmement grave et nous devons le prendre de cette façon. »

Callum Hudson-Odoi est le seul joueur de Premier League connu à avoir testé positif pour le coronavirus

L’ailier de Chelsea Callum Hudson-Odoi et le patron d’Arsenal Mikel Arteta ont été infectés par le coronavirus en Premier League.

Pendant ce temps, la paire de la Juventus Blaise Matuidi et Daniele Rugani ainsi que cinq joueurs et employés de Valence, dont l’ancien défenseur de Man City, Eliaquim Mangala, se sont révélés positifs.

Les matchs de Premier League du week-end dernier n’ont été suspendus qu’après l’annonce de la chute d’Arteta du virus.

Et Austin a estimé que le football avait besoin d’un nom prestigieux pour être positif avant d’agir.

Il a ajouté: “Il a fallu presque quelqu’un en haut pour que le jeu se dise” Oh en fait, nous devons arrêter “.

“Si Mikel Arteta n’avait pas été testé positif, nous aurions joué ces matches le week-end dernier.

“Je préférerais que nous regardions en arrière dans trois ou quatre mois et nous pensions que nous étions trop prudents que de regarder en arrière en pensant que nous aurions pu faire plus.”

