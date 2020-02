L’attaquant des Nets a expliqué pourquoi il avait quitté le Thunder

Nous sommes en 2020. Kevin Durant a quitté l’Oklahoma City Thunder en 2016 pour rejoindre les Golden State Warriors. Pourtant, même encore, le départ de Durant d’Oklahoma City reste l’un des sujets de conversation les plus discutés autour de la NBA.

La perception de Durant a empiré publiquement lorsqu’il a quitté le Thunder. Je ne pense pas vraiment que nous devions revoir pourquoi ou quel était son raisonnement.

Mais sur le podcast All The Smoke avec Stephen Jackson et Matt Barnes, Durant a expliqué en détail pourquoi il avait quitté le Thunder en premier lieu et cela a commencé avec ce qui était autour de lui.

«J’étais fatigué de devoir être le seul gars à pouvoir faire des trios, des sauts. Faites-les constamment. Mon esprit pensait déjà à «Comment puis-je développer mon jeu?» Plus que les Warriors contre Thunder… Je voulais juste continuer à développer mon jeu. »

C’est donc ça – au moins ça devrait être.

Il est actuellement sous contrat avec les Brooklyn Nets et n’ira nulle part dans un avenir prévisible. Nous ne devrions plus avoir à en parler avec Durant.

