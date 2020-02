L’attaquant des Rangers Alfredo Morelos fait allusion à un déménagement de rêve à Liverpool, affirme que les dirigeants de la Premier League sont “ conscients ” de lui

L’attaquant des Rangers Alfredo Morelos a fait référence au manager Steven Gerrard comme raison d’un éventuel déménagement à Liverpool après avoir affirmé que le club était “au courant” de lui.

Le Colombien a contribué à un but dans plus de 80% de ses matchs, avec 76 buts et 28 passes décisives en 128 matches de championnat pour le club d’Ibrox.

Alfredo Morelos est un homme recherché après une saison fulgurante pour les Rangers

Mais son dossier disciplinaire reste un problème pour les prétendants potentiels, car Morelos a accumulé sept cartons rouges avec les Rangers – développant une réputation de mauvaise humeur.

S’adressant à Radio Caracol, Morelos a déclaré: «Je pense qu’ils sont au courant de moi, j’imagine que c’est le cas de l’entraîneur que nous avons, qui a joué pour Liverpool pendant si longtemps.

«J’imagine qu’il a des amis et des réalisateurs qui viennent aux jeux, ainsi que des éclaireurs d’autres équipes. C’est une motivation pour continuer à bien faire.

“Il y a beaucoup de clubs intéressés, attendons la fin de la saison pour voir quelles ligues me demandent et ensuite je pourrai prendre une décision.”

Steven Gerrard pourrait aider Morelos à s’installer à Anfield

Cependant, l’attaquant se concentre sur la fin de la saison avec les Rangers et a une offre de titre au premier plan de sa concentration.

Les Rangers sont à sept points des leaders de la ligue et les rivaux du Old Firm, Celtic.

“Mon rêve est d’être un champion, d’être un champion avec les Rangers est la seule chose qui me manque pour continuer à faire une marque avec ce club”, a-t-il ajouté.

«Ensuite, s’il y a une opportunité avec une équipe plus grande, cela se produira.

.