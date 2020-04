L’attaquant des Wolves de classe mondiale Raul Jimenez est assez bon pour jouer pour Man City, a déclaré Ilkay Gundogan

Ilkay Gundogan pense que Raul Jimenez, de classe mondiale, est assez bon pour jouer pour Man City.

L’attaquant des Wolves a marqué 22 buts en 44 apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

. – .

Raul Jimenez a été un énorme succès chez les Wolves

Jimenez a rejoint Wolves en prêt de Benfica en 2018 avant de rendre son déménagement permanent pour 33 millions de livres sterling l’année dernière.

Et le milieu de terrain de la ville, Gundogan, a comparé l’international mexicain à la star du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

Il a déclaré à ESPN: «Je pense qu’il a tout ce dont un attaquant de classe mondiale a besoin.

«Pour un attaquant, il est tellement mobile, mais aussi physiquement si bon et talentueux techniquement sur le ballon. Je peux l’imaginer jouer avec nous.

“Peut être [he’s] pas encore à ce niveau, mais il me rappelle un peu Lewandowski parce que j’ai joué avec lui. En termes de style, je pense qu’il y a encore beaucoup de potentiel.

. – .

Ilkay Gundogan est un grand fan de Raul Jimenez

“C’est tellement difficile à prévoir mais je pense [Jimenez] aurait une chance dans chacune des six meilleures équipes et il y a de bonnes chances qu’il puisse bien faire. “

Man City pourrait être à la recherche d’un nouvel attaquant avec la légende du club Sergio Aguero, qui aura 32 ans en juin, sans contrat l’été prochain.

Jimenez a joué un grand rôle dans la poussée des Wolves pour une place en Ligue des champions en marquant 13 buts en Premier League cette saison.

L’équipe de Nuno Espirito Santo n’était qu’à cinq points de Chelsea, quatrième, avant que la pandémie de coronavirus ne mette fin au football le mois dernier.

La forme de Jimenez l’a vu lié à un transfert d’argent important à Manchester United, son rival.

Donnez le carton rouge à COVID-19

Plus vite nous travaillerons ensemble pour arrêter la propagation du coronavirus, plus vite nous pourrons retourner dans les pubs, les gymnases, les stades et les arènes pour revoir le sport en direct…

RESTE À LA MAISON. Ne partez qu’aux fins suivantes:

pour acheter des articles de base – uniquement lorsque vous en avez vraiment besoin

faire une forme d’exercice par jour – comme courir, marcher ou faire du vélo, seul ou avec d’autres personnes avec qui vous vivez

pour tout besoin médical – par exemple, pour visiter une pharmacie ou livrer des fournitures essentielles à une personne vulnérable

pour se rendre au travail et en revenir – mais uniquement lorsque cela est absolument nécessaire

Pour plus d’informations et de conseils, visitez le site Web du NHS.

Le gouvernement a également publié plus de détails sur ce que nous pouvons faire pendant le verrouillage.

Tout le monde devrait faire ce qu’il peut pour arrêter la propagation du coronavirus.

Cependant, le joueur de 28 ans insiste sur le fait qu’il est heureux chez les Wolves.

S’exprimant lors d’une session Facebook Live le mois dernier, il a déclaré: «J’ai un contrat jusqu’en 2023.

«Ce n’est pas que nous devons nous qualifier pour la Ligue des Champions pour rester. Je vais bien [here], heureux avec les loups, faisant des choses importantes – moi aussi bien que toute l’équipe.

«Nous essayons de notre mieux depuis le début de la saison dernière. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue Europa, maintenant nous nous battons pour une place en Ligue des Champions.

“Et c’est la grande motivation pour continuer à grandir en tant que joueur et entrer en Ligue des Champions est toujours un plus qui vous satisfait et vous fait penser à de grandes choses.”

.