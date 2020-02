L’attaquant du Bayern Munich Thomas Muller donne accidentellement un coup de coude à la mascotte de la Ligue des Champions avant de détruire Chelsea

Thomas Muller a une fois de plus amélioré sa réputation en tant que l’un des footballeurs les plus dangereux et les plus rusés du monde avec son affichage dominant contre Chelsea.

Mais l’attaquant du Bayern Munich n’a pas réussi à trouver l’espace dans lequel il se développe normalement avant le match lorsqu’il a accidentellement donné un coup de coude à une mascotte au visage dans le tunnel.

Serge Gnabry a tiré deux buts en quatre minutes pour donner à Chelsea une montagne en Ligue des Champions à grimper tandis que le Bayern piquait les 10 joueurs de Blues 3-0 à Stamford Bridge.

Thomas Muller a accidentellement donné un coup de coude à la jeune mascotte dans le tunnel

L’ancien jeune d’Arsenal Gnabry et le finisseur en arc Robert Lewandowski ont puni deux fois Chelsea avec des combinaisons mortelles un à deux pour assurer une victoire globale dans l’ouest de Londres.

La misérable soirée de Chelsea a été aggravée par un carton rouge pour Marcos Alonso, qui a été licencié après qu’un examen de l’arbitre assistant vidéo eut statué qu’il avait frappé Lewandowski au visage.

Une grande partie du bon travail du Bayern provient de l’industrie et de l’intelligence de Muller et le jeune homme de 30 ans a utilisé toute sa ruse et son expérience pour séparer la jeune équipe de Frank Lampard dans l’ouest de Londres.

Ce n’était pas le début de la nuit que Muller espérait alors qu’il mentait accidentellement la jeune mascotte avant le match, mais il a rapidement fait amende honorable pour son clanger.

Serge Gnabry était de nouveau à Londres

Le vainqueur de la Coupe du monde a révélé qu’il aurait très bien pu être un joueur de Manchester United dans la préparation du match, Chelsea et la jeune mascotte étant sûrement ravis de ne pas avoir saisi l’occasion de passer en Premier League en 2015.

«Les choses étaient sérieuses quand Louis van Gaal est arrivé [in 2015], pour toutes les parties concernées », a déclaré Muller à l’Athletic.

«Je pouvais alors imaginer aller à Man United. Mais le club a dit: “Nous voulons que vous restiez”. Je n’étais pas en rupture de contrat, c’est pourquoi j’ai été assez clair à la fin. Mais ce n’était pas seulement un jeu de poker. “

