L’attaquant « impitoyable » comparé aux grands de Manchester United Rooney et Van Persie et sera « meilleur que Rashford »

« Je pense que nous en avons trouvé un. » Oui, il semble que Sir Alex Ferguson ait encore raison.

Le légendaire patron de Manchester United aurait parlé des prouesses de la star de l’académie Mason Greenwood lors d’un déjeuner avec la League Managers ’Association, le soutenant pour atteindre le sommet.

Cet enfant ne peut pas faire de mal pour le moment

Il est encore loin d’atteindre des sommets tels que Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs et Paul Scholes, mais sa superbe démonstration contre Bournemouth et Brighton montre qu’il a tous les outils nécessaires.

Greenwood est dans une forme fantastique, marquant trois buts en deux matches alors qu’il a décroché un autre doublé lors du battage de Bournemouth par Manchester United.

Les Cherries ont pris une avance surprise, mais Greenwood a atteint le niveau de United avec un tir du pied gauche féroce à travers Aaron Ramsdale.

Le patron de United, Solskjaer, déclare que Greenwoof peut devenir le « buteur complet »

Après la pause, il a obtenu son deuxième, cette fois avec son pied droit alors qu’il éloignait le ballon du défenseur de Bournemouth avant de lancer un effort imparable devant un Ramsdale impuissant alors que United gagnait 5-2.

Cela est arrivé quelques jours après son étalage scintillant contre Brighton alors qu’il marquait un but hypnotisant et a fourni une aide parfaite pour donner à United une victoire facile à l’Amex.

Fergie n’était pas la première personne à voir que Greenwood deviendrait quelque chose de spécial, l’ancien entraîneur de Manchester United, Mark Senior, a révélé comment il avait été époustouflé par un Greenwood de six ans alors qu’il jouait pour le club basé à Bradford, Idle Juniors.

Senior a déclaré: «Les scouts l’ont vu alors qu’il ne jouait même pas; ils regardaient un autre joueur ce jour-là.

« Mason voulait juste rejoindre une équipe locale à Bradford appelée Idle Juniors, mais il n’était pas assez vieux, alors il donnait un coup de pied sur le côté du terrain, en attendant son sixième anniversaire.

«Dès qu’il avait six ans, nous nous sommes assurés d’avoir quelqu’un pour regarder son premier match.

Greenwood a marqué lors de la victoire serrée de United contre Rochdale lors de la Coupe Carabao plus tôt cette saison

«L’équipe pour laquelle il jouait n’avait jamais gagné un match, et je ne suis pas sûr qu’ils aient même marqué un but. Ensuite, Mason a marqué 16 à ses débuts et ils ont gagné 16-1. Un enfant de six ans a fait le journal local! »

Inutile de dire que Greenwood a été invité au centre de développement de United à Halifax, mais il a déjà eu un impact avant de franchir ses portes.

Senior a ajouté: «Il est venu à notre centre de développement la nuit où ses objectifs du week-end avaient fait le journal local.

«Je suis arrivé un peu tôt et Mason était déjà là dans le parking en train de casser des balles contre le mur, avec les deux pieds. C’était incroyable.

Il y a de grands espoirs pour Greenwood à Old Trafford

«Je lui ai demandé:« Alors, êtes-vous ce Mason qui a marqué 16 buts ce week-end? Cela vous a-t-il été un peu facile? « Il m’a regardé et m’a dit: » Si ce n’était pas pour moi, nous aurions perdu 1-0. «

«Il est allé directement dans le centre de développement d’Huddersfield, dans le groupe d’âge au-dessus du sien. Chaque club a rapidement eu vent de Mason, alors ils étaient tous après lui. »

Greenwood a bien progressé dans l’académie au fil des ans et a fait ses débuts en compétition pour la première équipe en mars 2019, à l’issue des dernières minutes de leur mémorable triomphe en Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Il est ensuite devenu le plus jeune starter de United en Premier League dans son dernier match de 2018/19, âgé de 17 ans et 223 jours.

Seul Norman Whiteside a joué pour Man United dans les compétitions européennes à un âge plus jeune que Greenwood.

Cette saison a sans aucun doute été la percée de Greenwood, l’attaquant marquant 13 buts et fournissant cinq passes décisives dans toutes les compétitions. Sa grève à Brighton l’a vu égaler un dernier record établi par Wayne Rooney de marquer six buts en Premier League alors qu’il était âgé de 18 ans ou moins.

Même quand il n’a pas joué, Greenwood a été productif, se taillant une silhouette musclée après le redémarrage, après avoir subi une transformation corporelle étonnante pendant l’arrêt de la saison.

Il a remporté de nombreux applaudissements au cours de sa courte carrière et talkSPORT.com a rassemblé des citations remarquables sur l’étoile montante de United.

Gary Neville

Après le but de Greenwood contre Brighton, la légende des Red Devils a roucoulé: «On arrive au point où il sera impossible de laisser ce garçon de côté.

«Il me rappelle tellement Robin van Persie quand il coupe le pied gauche de ce côté droit. Le sang-froid, la technique. ”

La défense de Brighton n’a pas de réponses pour ses superbes compétences et son tir

Robin van Persie

Il a déclaré à propos de Greenwood en décembre: « Je pense qu’il sera très bon parce qu’à chaque match, il essaie de me copier. »

« Mon style, ma technique, mon pied gauche, ma façon de finir … donc, je suis sûr qu’il finira bien. »

Ole Gunnar Solskjaer

Après la victoire sur Bournemouth, le patron de Man United a déclaré: «Grand talent, grand finisseur et il apprend de plus en plus. De plus en plus et de mieux en mieux avec ses décisions sur et en dehors du terrain.

«C’est un finisseur exceptionnel. Il peut marquer du pied droit ou du pied gauche et, comme je l’ai déjà dit, s’il peut simplement apprendre à diriger un ballon, il sera un attaquant complet. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pourrait devenir un acteur clé pour l’Angleterre à l’avenir, Solskajer a déclaré: «S’il continue de se développer. Nous ferons de notre mieux pour le développer.

«Je m’inquiète juste qu’il joue pour Man United et non pour l’Angleterre. Il pourrait y avoir du sang norvégien là-dedans, vous ne savez jamais! «

Solskjaer est l’entraîneur parfait pour Greenwood, ayant lui-même été un attaquant de Man United

Marcus Rashford

Après que Greenwood a marqué contre Leeds lors d’un match amical de pré-saison l’été dernier; « C’est un enfant intelligent donc il l’apprendra au fur et à mesure, mais, oui, ses capacités naturelles sont effrayantes.

« Le manager fait évidemment du bon travail en le guidant dans la bonne direction et plus vous en faites, son talent se concrétisera. »

Rashford sait exactement ce que c’est que d’être la jeune starlette d’Old Trafford, ayant fait irruption sur la scène en 2016, à l’âge de 18 ans

Paul Scholes

En novembre, Scholes a déclaré: «Il se calme, il prend une touche. Marcus [Rashford] est capable de choses brillantes et probablement un meilleur buteur plutôt qu’un grand buteur.

«Je pense qu’il manque ce petit sang-froid. Je pense que Mason sera finalement un meilleur buteur que Marcus.

« Mais ils apportent tous deux une réelle qualité à l’équipe dans les domaines avancés qui nous manquent. »

Michael Owen

«Je pense toujours que Manchester United pourrait faire avec – je sais que c’est impossible, mais s’ils pouvaient trouver ce prochain Wayne Rooney, ce prochain 19, 20, 21 ans qui allait être là pour les 10 prochaines années.

«Ils s’en sortent presque avec Ibrahimovic, s’en sortent avec Ighalo.

« Ces joueurs sont très bons mais arrivent à la fin de leur carrière mais ils ont probablement besoin de trouver celui-là comme un Rooney, au tout début de sa carrière qui va les faire avancer. »

«Est-ce que ce peut être Mason Greenwood? Il se peut qu’ils utilisent ces types de joueurs pendant qu’il grandit avec eux.

Phil Neville

«Vous savez, la différence entre Greenwood et Martial et Rashford est que Greenwood est un finisseur naturel et impitoyable.

« Vous voyez les étapes là-bas, il tire entre ses [the defender’s] des jambes comme Ole Gunnar Solskjaer.

«Je pense que cet enfant a un avenir énorme. Je pense qu’il a tout.

«Il joue un peu Robin van Persie comme pour son style. Ses jambes sont similaires, la façon dont il orne le champ. Son sang-froid et sa finition sont aussi bons que tout dans ce club. »

. ou concédants de licence

Si Greenwood devient meilleur que Martial et Rashford, alors Man United aura une ligne de front très excitante à venir pendant de nombreuses années