L’attaquant uruguayen Suarez sera exclu de la justice pendant quatre mois

12 janvier 2020, 14h12Barcelone, Espagne, 12 janvier (Prensa Latina) L’attaquant uruguayen Luis Suarez sera à quatre mois du terrain et sera probablement perdu le reste de la saison, a annoncé le club dans un communiqué.

Suarez, 32 ans, a dû passer par la salle d’opération pour résoudre une gêne au genou droit, qu’il a entraînée il y a quelques saisons et qui s’est aggravée lors du match de demi-finale de la Supercoupe d’Espagne jeudi dernier contre l’Atlético de Madrid.

En raison de cette situation, Barcelone prévoit d’aller sur le marché d’hiver, à la recherche d’un attaquant capable de remplacer l’absence de Suárez lors de la dernière étape de la saison.

Plusieurs noms sont sur l’orbite du club catalan et l’un des plus cités est celui du buteur argentin Lautaro Martínez, actuel buteur de l’Inter Milan et l’un des meilleurs de son poste, qui affirme que sa nationalité pourrait apporter des avantages à l’époque se comprendre sur le terrain avec Lionel Messi, qui transforme toute la dynamique de l’ensemble sur le terrain.

