L’attaquante d’Everton, Moise Kean, donne un coup de pouce énorme à ses fans avec un appel téléphonique réconfortant à l’occasion de la fête des mères

Moise Kean a rendu la Fête des Mères très spéciale pour un fan d’Everton avec un appel téléphonique réconfortant.

Jayne O’Toole, qui est titulaire d’un abonnement de saison Toffees, est en rémission d’un cancer et s’auto-isole actuellement pour protéger son système immunitaire en raison de la pandémie de coronavirus.

. – .

Moise Kean n’a pas réussi à impressionner sur le terrain cette saison

Mme O’Toole n’a pas pu se rendre à Goodison Park cette saison et n’a pas non plus pu sortir pour célébrer la fête des mères également.

Kean, 20 ans, s’est assurée que c’était une journée inoubliable avec un appel téléphonique pour lui souhaiter bonne chance et a également promis des chemises Everton pour ses jeunes enfants.

“Jayne, nous savons que vous traversez un moment difficile, donc je veux vous souhaiter tout le meilleur”, a-t-il déclaré.

“Être fort. Tout va bien se passer, continuez et je vous souhaite le meilleur. Une bonne fête des mères à vous. “

La sœur de Mme O’Toole a posté une vidéo de l’appel sur Twitter et a écrit: «Alors Moise Kean vient de sonner ma sœur pour lui souhaiter une bonne fête des mères!

«Elle s’isole d’elle-même en raison de sa rémission, ce fut donc un énorme coup de pouce.

«Quel incroyable club @Everton! #BlueFamily. ”

Kean a rejoint Everton l’été dernier en provenance de la Juventus pour un montant d’environ 27,5 millions de livres sterling et a signé un contrat de cinq ans.

L’attaquant n’a réussi qu’un seul but en 22 apparitions au total pour le club depuis son déménagement, mais le patron Carlo Ancelotti l’a soutenu pour faire un grand impact à long terme.

«Il doit s’améliorer; il est jeune et doit s’améliorer techniquement et tactiquement mais il est dans la bonne voie », a déclaré Ancelotti en janvier.

.