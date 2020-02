L’augmentation remarquable de Mohamed Salah du flop de Chelsea à l’icône mondiale à Liverpool alors que la star revient à Watford

Mohamed Salah a été synonyme de Liverpool devenant la meilleure équipe de football du monde ces dernières années.

En moins de trois saisons, il a marqué 89 buts en 139 matchs et remporté deux fois la chaussure d’or de Premier League.

. – .

Mohamed Salah a été un élément crucial de la transformation de Liverpool sous Jurgen Klopp

Le voyage de Salah au club Merseyside a commencé en 2017 lors de ses débuts à Watford et il retourne à Vicarage Road samedi – avec commentaire complet du match EN DIRECT sur talkSPORT à 17h30 – comme l’un des attaquants les plus vénérés du jeu.

Ici, sur talkSPORT.com, nous décrivons le grand succès qu’a connu l’international égyptien pour devenir une icône de Liverpool.

L’attaquant est arrivé de Rome en juin 2017 pour des frais de transfert de record de club de 36,9 millions de livres sterling.

Quelques sourcils ont été soulevés, principalement par des experts et des fans rivaux, et beaucoup l’ont radié à cause de son temps avec Chelsea.

Certes, il a eu peu d’impact à Stamford Bridge et a été prêté à la Fiorentina puis à la Roma, avant de rendre ce dernier permanent.

.

Chelsea a amené Mohamed Salah en Angleterre en 2014

Beaucoup de joueurs n’ont pas réussi à déterminer un point de départ à Chelsea, mais sont toujours devenus l’un des meilleurs joueurs du monde – il suffit de demander à Kevin De Bruyne.

Salah est venu à Liverpool de la Roma après avoir marqué 15 et 19 buts respectivement en 2015/16 et 2016/17.

On s’attendait à ce qu’il marque des buts, mais personne ne s’attendrait à ce qu’il ait tout à fait l’impact qu’il a, en particulier lors de cette première saison.

Mais Jurgen Klopp était catégorique: il avait un bon joueur entre les mains, même si Salah n’était pas vraiment son choix.

“Je l’ai suivi depuis son arrivée à Bâle et il est devenu un très bon joueur”, a déclaré l’Allemand.

. ou concédants de licence

Jurgen Klopp a soutenu Mohamed Salah dès le départ

«Son rythme est incroyable, il nous donne plus de menace offensive et nous sommes déjà forts dans ce domaine. J’aime que nous le rendions encore plus compétitif.

«Le plus important, cependant, pour nous, c’est qu’il a faim, qu’il est désireux et désireux d’être encore meilleur et de s’améliorer davantage.

“Il croit en ce que nous essayons de faire ici à Liverpool et est extrêmement désireux d’en faire partie.”

Salah était considéré comme la solution parfaite à un problème dans l’équipe, correspondant à la description exacte du joueur dont les Reds avaient besoin.

“Nous avons dit qu’après la saison dernière, nous tenterions d’impliquer certaines choses dans une équipe déjà très bonne”, a ajouté Klopp. «L’une des choses est la vitesse, être une sorte de finisseur, préparer des chances, faire des buts et tout ça. Il apporte tout cela.

. – .

Mohamed Salah célèbre le score contre Watford

«C’est un garçon naturellement en forme – il peut courir aussi vite et aussi longtemps qu’il le souhaite. Je suis vraiment impatient de [working with him]. “

Certains étaient incertains de la signature de Salah et de son impact, comme le vainqueur de la Ligue des champions Dietmar Hamann.

Il a déclaré à talkSPORT après la signature: «Je ne sais pas vraiment à quoi m’attendre de Salah.

“Il est clair que c’est un joueur très compétent, mais nous avons vu ces dernières années que certains des meilleurs joueurs sont venus en Premier League et n’ont pas pu s’y adapter.

“Donc, même si je suis ravi de l’avoir, je suis aussi un peu prudent.

“Cette position est également probablement la partie la plus forte de l’équipe de Liverpool. Avec [Philippe] Coutinho, [Adam] Lallana, [Sadio] Crinière et [Roberto] Firmino déjà là, je ne pense pas que ce soit une conclusion perdue, il [Salah] jouera.

. – .

Mohamed Salah et Roberto Firmino connectés instantanément

Mais ce n’était pas seulement Klopp et la hiérarchie de Liverpool qui savaient exactement ce qu’ils obtenaient quand Salah a rejoint.

talkSPORT.com s’est entretenu avec le fan de Roma Matteo Ciampani lorsque l’accord a été conclu et il était très perspicace sur la façon dont l’Égyptien travaillerait à Anfield.

“Salah a besoin d’un joueur qui peut aider à attirer les défenseurs pour lui donner de l’espace et du temps pour attaquer la ligne défensive, surtout sans ballon”, a-t-il déclaré.

“Si Firmino sera capable de faire cela, jouant peut-être comme un” faux 9 “alors cela pourrait fonctionner. Encore plus important est d’avoir quelqu’un (Coutinho) capable de lui passer le ballon parfait une fois qu’il court derrière la ligne défensive.

“C’est ainsi que Salah pourrait devenir mortel.”

Et fidèles à l’idée de Ciampani, ils ont cliqué dès le début.

. – .

Mohamed Salah en action pour l’Égypte

Darren Bent dit que Liverpool ne devrait pas exclure la vente de Mohamed Salah

Il a fait ses débuts contre Watford à Vicarage Road le 12 août 2017 où il a remporté un penalty et a marqué son premier but pour le club lors du match nul 3-3.

Ce fut le début d’une campagne incroyable qui l’a vu marquer 44 buts en seulement 52 apparitions dans toutes les compétitions, ainsi que remporter le Premier League Golden Boot et être nommé Joueur de l’année.

Même le patron du Real Madrid, Zinedine Zidane, n’a pas pu résister à parler de l’ailier en termes élogieux.

«Salah est un grand joueur. Il l’a montré à Rome, maintenant à Liverpool », a expliqué la légende française.

«Il est encore jeune et s’améliore tout le temps. Je ne parle pas beaucoup des autres joueurs, mais c’est un joueur que je note beaucoup. “

Il a également aidé Liverpool à la finale de la Ligue des champions, mais il n’a duré que 30 minutes contre Los Blancos de Zidane avant de devoir se blesser.

. – .

Salah a été blessé lors de la finale de la Ligue des champions 2018 – mais s’en est beaucoup mieux sorti l’année suivante

Le score était de 0-0 à l’époque et Liverpool a perdu 3-1, mais cela aurait pu être une autre histoire s’il avait pu continuer.

Même les anciens coéquipiers n’ont pas vu cette ascension fulgurante faire de Salah l’un des meilleurs buteurs du monde.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu l’amélioration de Salah arriver, l’ex-coéquipier de l’attaquant de Chelsea et de la Roma, Ashley Cole, a déclaré à Sky Sports: «Pour être honnête, non. J’ai vu à l’entraînement la capacité qu’il avait mais il semble être devenu plus impitoyable.

«Je ne veux pas dire égoïste de mauvaise façon, mais il veut marquer des buts. C’est son travail. Il a besoin de marquer des buts.

“[Salah], Firmino et Mane jouent tous bien ensemble mais je pense qu’il est devenu un peu plus “c’est à propos de moi, c’est mon temps”.

sélections

Comment Liverpool devrait s’aligner contre Watford – changement de milieu de terrain requis

ouvert

Agbonhalor sur la relégation de Villa, le «mauvais ego» de Di Matteo et le «terrible» Tony Xia

Accorder

Nouvelles de l’équipe Watford vs Liverpool et heure de début où la victoire à l’extérieur pourrait établir un nouveau record

changement

L’équipe de Liverpool de sa dernière défaite à Watford montre une transformation remarquable

Accorder

Nouvelles de l’équipe de Brighton vs Crystal Palace alors que les hôtes sans victoire visent à étendre le record du derby

humble

Le défenseur des Spurs discute de son éducation au sol et de “ l’incroyable ” Mourinho

énorme

Lewis marque son premier but en Premier League alors que Norwich remporte une victoire inestimable sur Leicester

GAMEDAY

Premier League en direct: Brighton v Palace derby plus Chelsea et Liverpool le GameDay

“Il en a assez des autres joueurs, étant dans leur ombre, et il veut être l’homme principal.”

L’homme principal qu’il a continué d’être pour Liverpool pendant la saison 2018/19 alors qu’il formait une formidable attaque aux côtés de Sadio Mane et Roberto Firmino.

Il a de nouveau remporté le Golden Boot de Premier League avec seulement 22 buts et a partagé le prix avec Mane et Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal.

Les Reds ont été désespérément malchanceux de ne pas remporter le titre de Premier League la saison dernière alors qu’ils ont terminé avec 97 points, perdant une seule fois et terminant un point derrière Man City.

Leur remarquable saison ne s’est cependant pas terminée sans trophée, puisque Liverpool a remporté la Ligue des champions avec Salah marquant un but en finale pour réparer la déception subie l’année précédente.

.

Salah a aidé Liverpool à remporter son sixième trophée européen majeur à Madrid

Salah est également devenu une icône hors du terrain.

Sa forme pour Liverpool a été reconnue pour avoir aidé à combattre l’islamophobie dans le Merseyside par une étude menée par le Immigration Policy Lab de l’Université de Stanford, aux États-Unis.

Il a constaté que des crimes de haine avaient diminué dans la région depuis sa signature en 2017, avec le rapport suivant: “L’arrivée de Salah à Liverpool a provoqué une diminution des actes de sectarisme extrêmes.”

Il y aurait eu, selon les informations recueillies, 18,9% de crimes de haine en moins que prévu, et une baisse de 53% des tweets anti-musulmans parmi les fans de Liverpool.

. – Contributeur

Mohamed Salah avec la star de Game of Thrones Emilia Clarke au Gala Time 100 2019

Parallèlement, il a également parlé de l’importance de l’égalité des sexes, car il a été nommé parmi les 100 personnes les plus influentes du magazine Time en 2019.

Présentée comme l’une des vedettes, il a déclaré: «Je pense que nous devons changer la façon dont nous traitons les femmes dans notre culture. Ce n’est pas facultatif.

«Je soutiens la femme plus que je ne le faisais auparavant, car j’ai l’impression qu’elle mérite plus que ce qu’ils lui donnent maintenant, en ce moment.»

De retour sur le terrain, une baisse de forme était inévitable pour le joueur de 27 ans après les deux premières saisons incroyables qu’il a eues et qui sont survenues au début de 2019/20.

. ou concédants de licence

La forme de Salah au début de cette saison a été remise en question

Même s’il contribuait toujours aux buts et aux passes décisives de son équipe, certains milieux pensaient qu’il devrait être abandonné parce qu’il ne jouait pas au même niveau d’élite qu’il avait établi.

La légende du club, Phil Thompson, faisait partie de ces personnes qui remettaient en question sa forme, mais Salah lui-même ne semblait pas déranger par tout cela.

S’adressant à son formulaire, Salah a déclaré: «Pour être honnête, je me fiche de ce que les gens attendent de moi.

«Autant que l’équipe gagne et marque des buts, ça va. Je n’ai pas à me soucier de ce que les gens attendent de moi, car cela vous met plus de pression et vous empêche de bien performer.

“Je fais juste ce que je veux, je veux faire et j’en suis heureux.”

. ou concédants de licence

Liverpool pourrait faire face à une bataille pour garder Salah cet été, le Real Madrid étant intéressé

Et l’équipe a continué de gagner. Liverpool n’a pas perdu en Premier League toute la saison et a 22 points d’avance sur ses rivaux les plus proches et les champions en titre Manchester City.

Le look de Klopp devrait remporter le titre au galop et pourrait passer toute la saison sans perdre, égalant les célèbres Invincibles d’Arsenal.

Salah s’approche de 100 matchs de Premier League pour Liverpool et, remarquablement, n’a été du côté des perdants qu’à SIX occasions.

Sa signature, entre autres, a aidé à transformer le club du Merseyside en un mastodonte d’une équipe – et il ne semble pas que Salah va arrêter de prouver le tort aux gens de si tôt.

Samedi est GameDay sur talkSPORT alors que nous vous apportons TROIS commentaires en direct sur la Premier League, y compris Watford vs Liverpool à 17h30.

.