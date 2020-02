Laura Kenny souffre d’une blessure aux yeux désagréable aux Championnats du monde de cyclisme sur piste après une accumulation massive, mais continue à terminer l’événement

Laura Kenny a été gravement blessée aux yeux lorsqu’elle s’est écrasée dans l’omnium aux Championnats du monde de cyclisme sur piste UCI à Berlin.

Elle a frappé durement le vélodrome juste avant le dernier tour de la première course à scratch, la laissant avec un œil au beurre noir et quatre points de suture.

Kenny s’est cassé l’épaule lors de la même épreuve lors de la dernière ronde de la Coupe du monde de cyclisme au Canada le mois dernier.

Laura Kenny avait besoin de quatre points de suture à la blessure à l’œil

Son épaule a été épargnée du pire de l’impact qu’elle était de retour sur son vélo pour la course de tempo.

Kenny n’a pas pu forcer son chemin vers le classement des médailles alors que Yumi Kajihara est devenue la première femme à remporter un titre mondial sur piste pour le Japon, mais une solide troisième place dans la course aux points finaux a amené Kenny à la 12e place du classement général.

“Je devrais probablement arrêter de frapper la tête, n’est-ce pas?” a déclaré Kenny, champion omnium lors des deux derniers Jeux olympiques. «Ça fait juste un de ces mois. Un à oublier.

“Mais Sir Chris (Hoy) vient de me parler et m’a dit:” Vous savez quoi, dans six mois, tout cela sera oublié. “Et il a raison. Ce n’était pas ma journée aujourd’hui. Mais je suis content de me relever et de courir. Je suis venu ici pour courir. À tort ou à raison. “

Laura Kenny a continué pour terminer l’événement

Kenny a été pris dans un gros déversement juste avant la cloche pour entamer le dernier tour de la course à gratter alors que cinq coureurs ont frappé le pont.

Elle a reçu un long traitement sur le côté de la piste avant de subir un examen de commotion cérébrale, mais elle était sûre de vouloir continuer.

“Instantanément, j’ai su que ce n’était pas mal”, a-t-elle ajouté. «Au Canada, tout de suite ça m’a coupé le souffle parce que ça faisait tellement mal. Je sais que je suis resté là pendant un moment mais je ne voulais pas me lever et aggraver les choses.

«Je voulais juste l’accord de Nige (docteur Nigel Jones). Il m’a lentement remonté et j’ai tout de suite pensé: “Ça va. Je ne l’ai pas aggravé. »

«J’ai tendu le muscle à l’avant ici, ce qui signifie que je ne peux plus lever mon bras au-dessus de ma tête. Mais ce ne sont que des muscles. Ils vont réparer après environ une semaine. Ce n’est pas de l’os. Je ne l’ai pas aggravé. “

Kenny est tombé le plus fort sur sa hanche droite, épargnant l’épaule blessée de toute la force du coup.

Le joueur de 27 ans a déjà passé quelques jours avec succès à Berlin. Déterminée à courir ici pour montrer que l’accident du Canada n’a pas fait dérailler ses préparatifs olympiques, elle a décroché l’argent en poursuite par équipe jeudi malgré le fait qu’elle avait insisté la semaine dernière sur le fait qu’elle ne participerait pas à l’événement, puis a terminé quatrième de la course scratch de mercredi.

