Laura Linney d’Ozark et Josh Phelps sur le travail de secours au restaurant de José Andrés

Il n’y a pas eu un, mais deux spectacles avec des scènes errantes dans le désert cette semaine. Chris et Andy parlent de Better Call Saul S5E8 (4:50) et de l’avant-dernier épisode de Briarpatch et de ce qui se passe dans la création d’une scène comme ça (11:49). Ensuite, ils entrent en contact avec Josh Phelps, qui travaille à la cuisine centrale mondiale de José Andrés, pour parler du travail de secours de l’organisation (39:02). Enfin Chris est rejoint par Laura Linney pour parler de son rôle électrisant de Wendy sur Ozark (57:19).

