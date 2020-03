Laura Woods devient l’hôte principal, alors qu’Alan Brazil étend son rôle à la station

L’équipe de talkSPORT a été occupée à faire sourire les amateurs de sport pendant la crise des coronavirus et, au milieu de tout cela, le Breakfast Show s’agrandit…

La station de sport primée est ravie d’annoncer que la présentatrice dynamique Laura Woods occupera le fauteuil de lundi à mercredi, rejointe par d’autres voix familières de talkSPORT, dont Ally McCoist, avec le légendaire diffuseur Alan Brazil et des amis accueillant les auditeurs le week-end jeudi et Vendredi.

Laura Woods, nouvelle animatrice principale de talkSPORT pour le petit-déjeuner sportif, avec Ally McCoist, co-animatrice régulière

Woods présentera un tout nouveau spectacle de petit-déjeuner sportif de 6 h à 10 h du lundi au mercredi avant que l’ancien attaquant de Manchester United, Tottenham et Ipswich Brésil enfile ses bottes à la fin de la semaine de travail.

Ils seront rejoints par des invités de superstar du sport et du divertissement, et le spectacle inclura des nouvelles de dernière heure et de nouvelles fonctionnalités pour continuer à attirer de nouveaux publics.

Le petit-déjeuner talkSPORT continuera de présenter les favoris de la station, notamment Ray Parlour, Jamie O’Hara, Steve Harmison, Darren Bent, Jake Wood et Big Sam Allardyce, l’ancien directeur de l’Angleterre.

Dans le cadre d’un nouveau contrat de trois ans avec talkSPORT, Alan sera également de plus en plus impliqué dans des spectacles et des événements en direct pour la station à l’approche de son vingtième anniversaire.

Alan Brazil, légende de talkSPORT, est notre hôte du petit-déjeuner sportif depuis près de 20 ans!

Laura Woods a déclaré: «Le petit-déjeuner talkSPORT est sous la garde du légendaire Alan Brazil depuis près de 20 ans et je suis fière de prendre le relais, réveillant les fans de sport en début de semaine. J’ai eu beaucoup de plaisir à remplacer le grand Al et à faire partie de la famille talkSPORT. Du lundi au mercredi, les auditeurs peuvent s’attendre à davantage de gros invités, à des discussions sportives et à des divertissements talkSPORT classiques au petit déjeuner.

Un peu de nouvelles… Je serai dans le grand fauteuil tous les lundis et mercredis de 6h à 10h sur @talkSPORT Breakfast pour vous tenir compagnie à travers ces moments très étranges

Heureusement, je n’ai jamais manqué de choses dont je dois parler avant, alors allons-y!

Lancement lundi, je vais mettre la bouilloire en marche… pic.twitter.com/vhh8jpnjml

– Laura Woods (@laura_woodsy) 28 mars 2020

Alan Brazil a déclaré: «Après 20 ans de débuts matinaux, du lundi au vendredi, c’est moi qui entre en semi-retraite. Je n’attaquerai les ondes que les jeudis et vendredis. Mais je vais encore vous faire mal aux tympans dans la préparation de l’action de football du week-end – chaque fois qu’il redémarre – et encore plus lorsque les grands événements se produisent. Je peux être tranquille en sachant que l’excellente Laura Woods fera un excellent travail en les réchauffant pour moi au début de la semaine. »

Laura Woods la perd totalement à la blague du père d’Ally McCoist qui n’a absolument aucun sens à la radio

Lee Clayton, responsable de talkSPORT, a déclaré: «En ces temps sans précédent, les auditeurs se tournent vers talkSPORT en plus grand nombre pour leur faire sourire.

«Laura est un talent brillant, avec une connaissance médico-légale du sport et une grande clientèle. C’est un moment historique; Je suis ravie qu’elle assume ce rôle et j’ai hâte d’écouter l’émission. La nouvelle équipe du petit-déjeuner est une recette sûre pour réussir auprès des amateurs de sport. talkSPORT Le petit déjeuner est devenu encore plus gros!

«Alan Brazil est une légende de la radiodiffusion et se rapproche de 20 ans sans précédent au cœur de la plus grande émission de petit-déjeuner sportif. Nous sommes ravis qu’il continuera à ancrer les jeudis et vendredis et à étendre son rôle à travers la station. »

Le réseau talkSPORT compte plus de trois millions d’auditeurs et est le diffuseur officiel de la Premier League, de la FA Cup, des internationaux de football anglais et de l’EFL Cup. Le réseau a été nommé Réseau sportif de l’année aux Sports Journalism Awards le mois dernier.

Le petit déjeuner talkSPORT avec Laura Woods débutera le lundi 30 mars.

