“L’Australie est presque mon tournoi préféré”

Garbiñe Muguruza est resté aux portes du titre à l’Open d’Australie. L’Espagnole a très bien commencé le match, remportant le premier set et jouant son meilleur tennis, comme elle l’avait fait tout au long du tournoi. Mais par la suite, Kenin s’est amélioré et les fantômes du passé ont commencé à apparaître à l’Espagnol qui a commis huit doubles fautes dans le match.

Visiblement excité, l’ancien numéro un mondial a félicité son rival pour la victoire. «Je vais faire court parce que je vais être tellement excité. Félicitations Sofia, tu as joué un grand match, un grand tournoi, tu mérites le trophée. Je suis sûr que je vous verrai jouer plus de finales », a déclaré l’Espagnol qui avait un petit sourire. Il en a ensuite profité pour remercier toute son équipe.

«Je tiens à remercier mon équipe car c’est un sport individuel mais je ne serais pas là sans eux.. Ils souffrent avec moi aujourd’hui. Merci à mon entraîneur de longue date Oliver, mon entraîneur de fitness Santiago, mon physiothérapeute Cathrin, Conchita … merci de m’avoir aidé à atteindre une autre finale du Grand Chelem ensemble », puis de me débarrasser des éloges pour Rod Laver Arena. «Je dois dire que c’était incroyable de jouer dans cet environnement. Cette piste nous donne de l’énergie et le public est ce qui rend le jeu spécial parce que nous jouons pour vous, c’est le spectacle. Merci d’être venu. Je tiens également à remercier le tournoi pour avoir fait un excellent travail chaque année en me sentant bien d’être ici, c’est presque mon tournoi préféré Je dois le dire ».

La vérité est que malgré la défaite on peut dire que Garbiñe Muguruza est de retour. À partir de lundi, il sera à nouveau dans le top 20 de la WTA, en particulier il sera le numéro 16 mondial. L’Espagnol montera de 16 places au classement après avoir atteint la finale dans le premier grand de l’année. Conchita Martínez a réussi à ressusciter son élève, qui entame très bien la saison 2020.