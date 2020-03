L’Australie remporte la Coupe du monde féminine T20 avec une victoire de 85 points sur l’Inde devant une foule record à Melbourne

L’Australie a remporté la Coupe du monde féminine T20 pour la cinquième fois en battant l’Inde par 85 points devant plus de 86 000 fans à Melbourne.

Les stars du pays hôte, Alyssa Healy et Beth Mooney, ont respectivement atteint 75 et 78, les hôtes fixant un objectif de 184 pour quatre à leurs adversaires, Healy réalisant également un triplé de six.

Les joueurs australiens célèbrent

C’est alors au tour de Megan Schutt de prendre le devant de la scène avec le ballon, elle a pris quatre guichets pour 18 alors que l’Inde a été licenciée pour seulement 99 lors de sa finale.

La participation officielle au terrain de cricket de Melbourne (86 174) a été un record mondial pour un match de cricket féminin.

La victoire a couronné un revirement énergique des Australiens, qui avaient subi une défaite de 17 points face à l’Inde dans les phases de groupes de la compétition.

À partir du moment où la star indienne Shafali Verma a pris du retard dans la troisième balle de la poursuite, un résultat différent semblait inévitable.

Alyssa Healy et Ellyse Perry de l’Australie célèbrent après avoir remporté la finale de la Coupe du monde de cricket T20 ICC pour femmes

La capitaine australienne Meg Lanning a déclaré à BBC Sport: «Nous avons tout fait pour nous, nous avons connu des hauts et des bas et gratté le tournoi, mais ce fut notre meilleure performance sur la plus grande scène.

«Après avoir perdu ce premier match, il y avait beaucoup d’attentes pour nous et beaucoup de moments difficiles, mais nous sommes restés ensemble et nous nous sommes soutenus tout au long du match.»

Pendant ce temps, le capitaine indien Harmanpreet Kaur a répondu avec beaucoup de caractère: «La façon dont nous avons joué dans les matchs de groupe était exceptionnelle, j’ai toujours beaucoup confiance en notre équipe, nous devons nous concentrer sur les domaines – en particulier sur le terrain car c’était décevant pour nous. abandonné ces prises.

«Nous devons continuer à nous faire confiance, et je fais confiance à cette équipe.»

