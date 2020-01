L’Australien Richie Porte remporte la troisième étape et mène Down Under

23 janvier 2020, 13 h 40 Paracombe, Australie, 23 janvier (Prensa Latina) Le cycliste australien Richie Porte a remporté le troisième prix du Tour Down Under ici aujourd’hui et est devenu le nouveau leader de la course .

Le local, membre de l’équipe Trek Segafredo, 34 ans, a gagné trois heures, 14 minutes et neuf secondes pour battre son compatriote Rob Power (Sunweb) et le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott) de cinq secondes. ).

“Je me sentais bien à la fin de la montée et j’ai fait un petit trou”, a déclaré Porte, vainqueur en huit étapes du Tour Down Under et général final de 2017.

Le grand rival de Porte peut être le Sud-Africain Daryl Impey, vainqueur des deux dernières éditions et qui est entré aujourd’hui dans le premier groupe persécuteur avec Rob Power, Simon Yates, Rohan Dennis, Diego Ulissi, Dylan Van Baarle, Simon Geschke et George Bennett .

Au classement général, Porte a détrôné son compatriote Caleb Ewan (Lotto), vainqueur mercredi de la deuxième étape, et a désormais 6 secondes d’avance sur le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott) et neuf sur Power.

Demain se déroulera la quatrième des six étapes du Tour Down Under qui emmènera l’équipe de Norwood à Murray Bridge, également dans le sud de l’Australie, après avoir parcouru une distance de 153 kilomètres.

mgt / kia

.