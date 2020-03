Lautaro: l’Inter demande à trois joueurs de Barcelone de négocier

Des moments heureux courent pour lui Inter Milan. Il revient pour concourir au plus haut niveau malgré sa chute en Ligue Europa après avoir traversé la phase de groupes de la Ligue des champions. Il est toujours vivant en Serie et en Coppa Italia et ses écuyers se produisent à un niveau superlatif, le club a une fois de plus du poids sur le marché européen de premier niveau. Parmi eux se trouve un Lautaro Martínez qui est sur le radar de Soccer Club Barcelona depuis longtemps.

L’Argentine est l’un des principaux objectifs de la Barça pour la saison prochaine. En fait, il y avait déjà un fort intérêt pour le joueur en janvier dernier par la direction de Blaugrana, bien qu’ils ne pouvaient pas répondre aux demandes des Italiens à l’époque. Cet été, sa clause de résiliation permettrait au joueur de quitter Milan pour 111 millions d’euros, un prix qui serait prêt à payer les culés … et les Real Madrid. N’oubliez pas que les blancs envisagent également la possibilité de signer l’attaquant argentin de 22 ans.

Il Inter Milan est conscient qu’avec de tels prétendants, il sera difficile de Lautaro dans leurs rangs C’est pourquoi il a l’intention de faire affaire avec son départ avec celui qui est sérieux avec le joueur, en l’occurrence le Barça. Comme ils le soulignent à Tuttosport, les Neroazzurri ont l’intention d’inclure dans les négociations pour les Argentins trois joueurs des Catalans, pas nécessairement tous les trois, mais d’en inclure certains pour faire baisser le prix du joueur. Ils sont Arthur Melo, Carles Aleñá et Jean Clair Todibo.

Le club milanais a mis le judas spécifiquement pour Arthur, un joueur qui aime beaucoup dans le Inter pour sa classe et sa maîtrise du jeu, des attributs qui pourraient le faire ressortir avec l’élastique milanais. Dans le Barça, Le Brésilien de 23 ans n’a pas encore explosé bien qu’il s’agisse d’un engagement à moyen-long terme des Catalans. Ce n’est ni incontestable, ni immuable, bien qu’ils préfèrent d’autres options que de laisser sortir un joueur qui épouse le style.

Les cas de Aleña et Todibo, tous deux affectés à Betis et à Schalke 04 respectivement. Ce sont deux futurs acteurs, avec lesquels ils ont des perspectives à long terme, mais d’une valeur très différente de celle Arthur, un atout qui contribue actuellement positivement. L’intérêt pour ces deux pourrait porter ses fruits. Tant qu’il est défini ou non, L’Inter recherche déjà le remplaçant de Lautaro. Deux grévistes dans la chambre: le vétéran Olivier Giroud (Chelsea) et Chaussure Duvan (Atalanta).