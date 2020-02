Lautaro Martínez est le «9» qui doit signer Barcelone

Barcelone devra bouger très sérieusement si vous voulez avoir un modèle plus compétitif l’année prochaine. Et sauf que Braithwaite devient un joueur de classe mondiale d’ici à mai, la position qui devrait de toute urgence renforcer à partir du 1er juillet C’est l’avant-centre.

La perte de Luis Suarez jusqu’à la fin de la saison a été un coup dur pour les azulgrana, mais il semble que plus difficile il a même été que dans un modèle qui est évalué dans plus de 1 000 millions d’euros n’ont pas de relais en milieu d’année pour couvrir l’absence du joueur uruguayen, et doivent recourir à un patch des Leganés pour essayer de le recouvrir.

Sans que cela ressemble à un critique sévère de Braithwaite ou irrespectueuse envers LeganésJe répète que Barcelone doit signer face à la saison qui vient à un attaquant de classe mondiale. Aujourd’hui, et vu ce qu’offre le marché européen, je pense que la meilleure option pour l’entité (jusqu’à présent) présidé par Josep María Bartomeu est de signer Lautaro Martínez.

Il est vrai que Lautaro n’est pas un «9» à utiliser, référence de l’attaquant classiquemais je pense que ça le favorise encore plus pour s’adapter à Barcelone. Dans Inter Milan jouer avec la référence de Lukaku à côté, et à Barcelone, cela pourrait être non seulement un soulagement de nombreuses garanties pour Luis Suarez, mais aussi un formidable complément pour le joueur de charrúa.

Comme si cela ne suffisait pas, dans l’équipe nationale argentine Lautaro a déjà montré que c’est compris comme un charme avec Messi. J’ai défendu à plusieurs reprises c’est un avantage pour lui de signer pour Barceloneet je continue de le faire. Messi est le meilleur joueur du monde et cela ne semble pas être une mauvaise idée pour les Catalans cConstruisez un équipement sur mesure pour lui. Avec Lautaro, bien sûr, ils le feraient.

Il reste à voir quel est la stratégie à suivre pour Barcelone l’été prochaino. La première étape semble ne pas répéter le sperme qu’ils ont eu au cours de la dernière année au moment d’entreprendre une séance de dédicaces (Neymar, Di María, De Ligt, …) et la seconde, s’ils partent pour l’Argentine, serait de négocier avec l’Inter, il ne rendra pas les choses faciles. Cependant, si j’étais Bartomeu, j’irais sans doute pour Lautaro Martínez.

