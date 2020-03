L’auteur paie les factures des étrangers, inspire les autres à aider

Le coronavirus est déjà devenu financièrement dévastateur pour beaucoup.

Les salons de coiffure locaux, les salons de manucure, les boutiques de maman et pop de votre quartier? Ils auront tous du mal à joindre les deux bouts ce mois-ci, et beaucoup de ceux qui travaillent dans le secteur des services sont confrontés à une instabilité de l’emploi.

Personne ne veut quitter son domicile et, pour les personnes qui doivent sortir, elles ne s’entendent pas bien.

Et c’est là que le super fan et auteur de basket-ball Shea Serrano entre en jeu. Dans l’un des gestes les plus aimables que vous verrez en ligne, Serrano offre son propre argent pour payer les factures des gens alors qu’ils traversent cette période difficile.

(Attention: les tweets contiennent des blasphèmes)

Il est vraiment ici pour donner de l’argent aux gens.

Il a donné tellement d’argent que, apparemment, il a atteint la limite de l’argent que vous pouviez réellement donner sur Venmo.

D’autres ont été inspirés par la gentillesse de Serrano et ont commencé à proposer d’aider des étrangers avec leurs factures.

Bravo à Shea et à tous ceux qui ont contribué à aider les autres. C’est la meilleure chose que j’ai vue depuis un moment.

