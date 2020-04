L’Autriche prévoit de reprendre la ligue à huis clos à la mi-mai

Vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel. Le football pourrait bientôt revenir et l’espoir vient de L’Autriche, qui a confirmé que la Bundesliga se tiendra en principe à la mi-mai Autrichien, bien que oui, derrière des portes closes.

Cette nouvelle a été confirmée par Christian Ebenbauer, PDG de la ligue autrichienne. «La santé passe avant tout, mais si les conditions générales sont correctes, nous voulons continuer la saison dès que possible », a-t-il assuré. Et c’est que dans ce pays les équipes commenceront à s’entraîner la semaine prochaine et à partir du 1er mai toutes les installations seront ouvertes pour pratiquer des sports de plein air.

Ils sont toujours prudents. “Il est encore difficile de prédire si cela sera vraiment possible, mais nous sommes convaincus que nous pouvons”Ebenbauer a ajouté. C’est un exemple que les autres grandes ligues européennes voudront suivre, même s’il est vrai que l’Autriche n’a pas subi la pandémie de la même manière que d’autres pays comme l’Italie ou l’Espagne.

Les équipes commenceront bientôt leur entraînement, mais toujours en respectant les mesures de sécurité. en temps opportun, les séances se tiendront, pour l’instant, en petits groupes. La Bundesliga autrichienne a été suspendue jusqu’au 1er mai, mais devrait reprendre à la mi-mai, mais pas d’audience dans les tribunes comme moyen d’arrêter l’expansion du coronavirus.

Pour que le ballon roule à nouveau en Autriche, les clubs devront suivre et répondre à toutes les demandes qui leur seront adressées par le gouvernement. Parmi ces conditions, il y aurait celles de garantir la sécurité sanitaire, de faire tous les tests nécessaires, etc.