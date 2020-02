L’avant-projet de la NFL prend 70 livres avec un shake protéiné dégoûtant

Ben Bartch est l’un des rares joueurs de football D-III qui sera probablement repêché lors du repêchage de la NFL cette année. Le plaqueur offensif de 6 pieds 6 pouces et 308 livres était un All American à l’Université St. John’s du Minnesota, et se projette comme choix de mi-ronde.

Mais Bartch n’a pas commencé comme un tacle offensif. Au lycée, et pour ses deux premières années de collège, Bartch a joué le bout serré, avant de prendre du poids et de passer à l’O-line.

Il a mis beaucoup de poids pour effectuer le changement – ajoutant 70 livres à son cadre de 6 pieds 6 pouces.

C’est bien beau, je suppose, mais ce qui ne va pas bien, c’est comment Bartch a ajouté les 70 livres. Il a fait une secousse, et cette secousse va me faire des cauchemars:

Ben, mon pote, il y a BEAUCOUP de façons plus agréables de prendre 70 livres. Même si c’est juste manger toutes les choses que vous avez énumérées ci-dessus, qui sont TOUS délicieuses, en elles-mêmes. C’est la partie importante – ils doivent être consommés séparément.

Comme une secousse, ils ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas du tout.

De plus, et cela peut me hanter pendant des années, pourquoi met-il Gatorade là-dedans?

Il n’y a AUCUNE raison pour Gatorade. S’il n’y a pas de Gatorade, je pourrais au moins voir cela comme une sorte de bombe brute au beurre d’arachide et aux protéines de banane. Avec Gatorade, l’introduction des fruits et du sucre, il n’y a que… rien ne peut être dégoûtant.

.