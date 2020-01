L’avantage Home-Court Assist de la NBA n’est plus

Un mois après le début de la carrière de Lonzo Ball dans la NBA, à l’époque du non de 2017. 2 choix joués pour les Lakers sans LeBron, The Jump a effectué un segment sur les passes décisives accordées à domicile par Ball. L’émission ESPN a présenté une série de pièces au Staples Center dans lesquelles Ball a reçu une passe décisive malgré son faible rôle dans l’éventuel seau des Lakers. Dans un de ces jeux, par exemple, il a donné un coup de pied à Kyle Kuzma, qui n’a pas marqué jusqu’au premier pompage, prenant deux dribbles et faisant rebondir un défenseur près de la jante.

«Cela s’est produit. Il obtient des aides gonflées », a lancé Brian Windhorst, co-hôte du saut. «Il a eu un match plus tôt cette année où il avait obtenu quatre passes douteuses, et la NBA l’a laissé tranquille. Si la NBA laisse cela tranquille, je demande une enquête. “

Pendant des décennies, cependant, Ball n’aurait pas été seul avec cette générosité à domicile. De 1983 à 1984 (la première saison où Basketball-Reference divise les statistiques par emplacement) jusqu’au début de cette saison, 278 joueurs de la NBA ont enregistré au moins 2 000 passes décisives. 256 de ces joueurs (92%) ont enregistré une moyenne d’aide par match plus élevée à domicile que sur la route. En moyenne, le groupe a reçu environ 10 pour cent de plus d’aide de la part des marqueurs amicaux à domicile.

Ce schéma a également persisté au niveau de l’équipe. Même en tenant compte du fait que les équipes ont tendance à marquer plus de points à domicile, elles ont également eu tendance à accumuler des totaux d’assistance plus importants que prévu. Le pourcentage d’assistance moyen de l’équipe (la proportion de tirs effectués précédés d’une passe décisive) était de 5 à 8% plus élevé à domicile depuis des décennies, et les critères jugés pour une passe décisive pouvaient varier considérablement d’une arène à l’autre.

Mais un changement s’est produit au cours de la dernière décennie et s’est accéléré au cours des trois dernières années – le moment, par coïncidence, avec l’entrée de Ball dans la ligue. L’ancien Laker et l’actuel Pelican ont peut-être apprécié la cuisine maison moqueuse à l’occasion, mais effectuez un zoom arrière pour examiner l’ensemble de ses données, et une nouvelle image émerge.

La moyenne d’assistances par match de Ball était plus élevée sur la route qu’à domicile lors de ses deux saisons avec les Lakers. En fait, son pourcentage d’assistance a été plus élevé sur la route à chaque saison de sa carrière.

Les passes décisives de Lonzo Ball

Saison



Équipe



Accueil AST / G



Route AST / G



Accueil AST%



Route AST%













Saison



Équipe



Accueil AST / G



Route AST / G



Accueil AST%



Route AST%















2017-18



Lakers



6,7



7.8



27,4%



30,1%











2018-19



Lakers



5.3



5.5



22,0%



25,6%











2019-20



Pélicans



6,9



5.8



28,3%



29,6%

Encore une fois, Ball n’est pas unique dans ce phénomène. À travers la ligue, l’avantage de l’assistance à domicile – une hypothèse analytique cohérente depuis des décennies, un aliment de base du score NBA – a pratiquement disparu.

L’assistance n’est pas aussi simple ou stable qu’il n’y paraît. À titre de comparaison, NBA Advanced Stats suit les «aides potentielles», qu’il définit comme «toute passe à un coéquipier qui tire dans un dribble après avoir reçu le ballon». (Parce que cette statistique examine les récompenses «potentielles», elle ne le fait pas ne vous souciez pas de savoir si le tireur fait réellement sa tentative.) Ce calcul est un processus strict et automatisé sans aucune marge de manœuvre.

Les passes décisives sont cependant une autre histoire. Ils sont décernés par les marqueurs dans chaque arène, et ils sont définis de manière plus vague, car ils passent simplement «qui mènent directement à un panier fait». Cette instruction laisse une large place à l’interprétation; comme le Wall Street Journal l’a noté dans un article de 2009 sur le biais d’assistance, «il n’y a pas de détails sur le nombre de pas que les tireurs peuvent faire après avoir reçu un laissez-passer; rien sur les faux-coups, les faux-têtes ou les mouvements de pivot et aucune directive stricte sur le temps qui peut s’écouler entre la passe et le tir. “

Les passes décisives sont un appel au jugement, et la tendance humaine naturelle pousse les marqueurs à être plus généreux envers leurs propres joueurs. Écrivant pour Nylon Calculus en 2015, Seth Partnow a noté que lorsqu’un joueur tirait dans la demi-seconde après avoir reçu le ballon, le passeur recevait une passe décisive du même montant à la maison et sur la route. Mais avec un tir réussi qui arriva une seconde après une passe, et 1,5 seconde, et deux secondes, et ainsi de suite, les marqueurs étaient plus susceptibles de donner une assistance à un joueur à domicile qu’à un visiteur.

Pourtant, tout comme les jeux post-up et les matchs à faible score, ce biais semble diminuer ou quitter complètement la ligue. Reprenons le graphique précédent avec la dernière décennie ajoutée. Pour la plupart des années 2010, l’avantage de l’assistance à domicile a légèrement diminué, pour se situer entre 3 et 4%. Mais les trois dernières saisons ont connu une baisse encore plus marquée, à 2% – moins de la moitié de ce qui avait été le creux précédent.

Il s’avère qu’il y a une explication au moins à la baisse la plus récente. Selon un porte-parole de la NBA, à partir de la saison 2017-18, la ligue a ajouté un vérificateur des statistiques pour regarder les matchs au centre de rediffusion de Secaucus. En utilisant un appareil de style DVR pour revoir les jeux pendant les pauses dans l’action, cette personne peut servir d’option de secours dans le cas d’un numéro erroné dans le score de la boîte. Toutes les décisions sont prises par les équipes de statistiques dans l’arène, a souligné le responsable de la NBA, mais l’auditeur peut travailler en collaboration avec eux et recommander certains changements à mesure que le jeu avance. Plus il y a d’yeux, a déclaré l’officiel, mieux c’est.

L’auditeur n’a pas été installé spécifiquement avec le biais d’assistance à l’esprit, mais la couche secondaire semble avoir affecté le plus profondément cette zone. La NBA a peut-être laissé quelques-unes des généreuses passes décisives de Ball, mais dans les coulisses, elle a évidemment travaillé pour combler certaines des échappatoires les plus flagrantes.

En raison de ce changement, l’écart entre les décisions d’assistance dans les arènes a également diminué au cours des dernières saisons. En examinant à la fois les pourcentages d’assistance des équipes à domicile et sur route, les pourcentages d’assistance sont plus uniformes dans la ligue maintenant qu’ils ne l’ont jamais été auparavant, lorsqu’une aide dans, disons, Cleveland pourrait ne pas être accordée à Miami. Comme pour les préjugés à domicile, les disparités entre les arènes d’assistance ont également diminué à leur niveau le plus bas jamais enregistré.

Ces changements sont subtils, bien sûr, et ne devraient pas faire trop de différence pour les fans ou les analystes. Les passants supérieurs sont encore et toujours les passants supérieurs; Bien que les totaux des jeux individuels puissent varier considérablement, ce n’est pas comme si la moyenne de la saison de quiconque allait beaucoup changer avec ces biais égalisés.

Mais les changements comptent pour plusieurs raisons. Premièrement, ils peuvent influencer une comparaison entre deux joueurs ou un graphique d’une trajectoire de carrière individuelle. Lorsque LeBron James a déménagé au Heat, par exemple, son nombre de passes décisives a diminué. Est-ce parce qu’il passait moins ou pire à Miami? Peut être. Mais aussi, les Cavaliers du début des années 2010 ont été l’un des donateurs les plus généreux de la ligue, tandis que le Heat était l’un des plus avares. S’adapter au terrain à domicile (un peu comme les analystes du baseball le font pour les frappeurs à domicile dans l’air du Coors Field) place James à la surface avec le plus mauvais nombre de passes décisives à Miami, à égalité avec ses efforts exagérés de Cleveland. (La place de LeBron sur la liste des assistants en carrière a probablement pris un léger coup au cours de ses quatre saisons à Miami, mais il a également bénéficié de 11 saisons avec les meilleurs marqueurs de Cleveland.)

Ou, rappelez-vous que presque tous les passants de premier plan de l’histoire de la NBA ont récolté plus de passes décisives à domicile que sur la route? L’une des rares exceptions est Steve Nash, qui a enregistré 0,4 plus de passes décisives par match sur la route qu’à domicile. À l’apogée de Nash, Phoenix employait l’une des équipes de pointage les moins amicales pour les passes décisives. S’il avait profité d’un parti pris typique à domicile au cours de sa carrière, il aurait pris sa retraite avec plus de 500 aides de carrière de plus que lui, et il devancerait Jason Kidd (qui bénéficiait d’un avantage typique d’aide à domicile de 11% à domicile dans sa carrière) pour le huitième rang du classement des passes décisives par match.

Avec une réduction des disparités d’assistance à domicile et entre les arènes, ces types de biais ne devraient plus exercer autant d’influence sur le nombre de joueurs.

Ils ne devraient pas non plus exercer autant d’influence dans un domaine entièrement séparé du sport – la fantaisie et le jeu. Comme Matthew van Bommel et Luke Bornn (tous deux maintenant employés de Kings) l’ont illustré dans un article de 2017 intitulé “ Ajustement pour le biais du scorekeeper dans les scores de la NBA Box ”, les joueurs de fantaisie quotidiens astucieux pourraient bénéficier de cibler les passants dans des arènes spécifiques avec un biais d’assistance extrême. La réduction du biais entre les arènes, car ce document pourrait limiter certains de ces gains. Et avec la légalisation croissante des paris sportifs à travers le pays, les décisions d’assistance en soirée à travers la ligue empêcheraient les objets tranchants de localiser des endroits spécifiques pour lancer des paris d’assistance sur / sous.

Le système d’auditeur de la NBA, pour être clair, n’est pas une panacée complète pour le biais inhérent des marqueurs. Outre les passes décisives, les blocs ont toujours été la statistique la plus facile à truquer pour les marqueurs à domicile. Et bien que le biais de blocage à domicile soit tombé à presque zéro après l’introduction de l’auditeur à Secaucus, il a remonté jusqu’à présent cette saison. (Pour tenir compte du plus grand nombre de tirs manqués pour les équipes routières, ce graphique utilise une forme de pourcentage de bloc, mesurant le nombre de blocs par coup de 2 points manqués, puis comparant les taux domicile / route. Un schéma identique apparaît avec le plus simple blocs par statistique de jeu.)

À moins d’une définition plus précise, il y aura toujours des variations dans la façon dont les marqueurs mesurent les passes décisives. Mais dans une ligue qui depuis des décennies a vu certaines de ses statistiques de base influencées par une ingérence intentionnelle ou involontaire de la part des marqueurs, il semble que les jugements soient maintenant compressés et poussés vers une décision plus uniforme. C’est un développement juste et positif pour le sport. De toute façon, il y a plus qu’assez de décisions arbitrales pour déranger les fans et susciter la conversation.

