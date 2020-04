L’avenir de la lutte est en dehors du ring

Dans la nuit 2 d’un WrestleMania sans foule, tandis que John Cena affrontait Bray Wyatt ainsi que les fantômes de sa carrière de catch dans un match “Firefly Fun House”, les fans qui regardaient à la maison entrevoyaient l’avenir immédiat du sport: spectacle postmoderne, lourd sur les méta-commentaires et les valeurs de production. À peine un coup de poing a été échangé entre Wyatt et Cena, mais le combat était aussi convaincant psychologiquement que n’importe lequel de mémoire récente. Et la nuit précédente, l’Undertaker avait écrasé AJ Styles, Luke Gallows, Karl Anderson et une légion d’acolytes volés dans une bataille de cimetière qui rendait hommage aux deux séquences cinématiques de beat-’em-up et aux précédentes confrontations de décomptes n’importe où. .

À l’ère de la distanciation sociale et des quarantaines prolongées et des commandes d’abris à domicile, cela pourrait être une voie à suivre pour le côté créatif de l’entreprise. Deux lutteurs, une petite équipe de tournage et quelques montages astucieux – un accent sur le divertissement qui pourrait donner à des lutteurs plus âgés et plus limités physiquement, comme l’Undertaker de 55 ans, une deuxième chance de briller. La lutte a commencé à faire des pas dans cette direction cinématographique au début des années 1980, mais alors que la WWE, AEW et d’autres promotions et lutteurs indépendants luttent pour produire du contenu rentable à une époque sans foule, ce passé ressemble beaucoup à un précédent.

En 1982, Kevin Sullivan – un lutteur bostonien natif et de longue date dont le physique alternait entre bodybuilder-shredded et powerlifter-puffy – a pris d’assaut le Championship Wrestling de Floride, capitalisant sur la «panique satanique» nationale du début des années 1980 en dépeignant un diable – adorer le méchant «Prince des ténèbres» et construire une «armée des ténèbres» qui comprenait des versions monstrueuses rebaptisées du grand amateur de lutte amateur Bob Roop (travaillant pour Sullivan sous le nom de «Maya Singh») et de la légende hardcore «Maniac» Mark Lewin (comme «la Purple Haze»). Le facteur de bizarrerie a été encore amélioré par des embouchures charismatiques comme le vétéran marqué “King” Curtis Iaukea et le directeur de longue date “Sir” Oliver Humperdink, et le valet glam-goth “The Fallen Angel” – la future ex-femme de Kevin, Nancy, dans les nouvelles à nouveau car sa relation tragique avec Chris Benoit fait l’objet d’un récent documentaire VICE.

“L’Armée des Ténèbres”, avec tous ses membres pour les caméras vidéo d’Eddie Graham, a proposé un code de triche pour générer de la chaleur basée sur les craintes du public de messages sataniques cachés dans la musique populaire et d’autres formes de divertissement lowbrow. Sullivan, son accent de Boston toujours aussi épais, attrapait le micro et se promenait en territoire mystique. Dans une promo mémorable, il «a été emmené… dans le placard de l’anxiété où j’ai pris le cookie cosmique et je suis allé dans le fleuve Amazon de mon esprit, où j’ai rencontré OG, le gardien de la clé… [and] il m’a dit que maintenant les étapes finales sont fixées pour la guerre avec la famille parce que maintenant ils savent que je vais faire quelque chose d’horrible. ”

C’était un non-sens divin, mais le cirque à trois anneaux de Sullivan a préparé le terrain pour des séquences dans lesquelles un autre lutteur charismatique mais limité comme la «Superstar» souvent blessée Billy Graham pourrait tirer une série d’images fixes de la façon dont il s’est purgé du péché dans le désert afin de combattre Sullivan. «Puis Billy est parti pendant quelques semaines. Il est allé en Arizona et a pris ces photos dans le désert », explique Sullivan dans l’autobiographie de Graham. «Pas de vidéo, mais des images fixes – nous avons utilisé les images fixes à la télévision avec voix off. Cela n’avait jamais été fait auparavant dans le domaine de la lutte. Ses bras sont étendus, comme s’il se crucifiait dans le désert, pour se purger de ses péchés et de Kevin Sullivan. … Les messages subliminaux faisaient partie intégrante de cette présentation. Billy porte du blanc maintenant. Il se bat pour les péchés du monde. Il marche dans la lumière. Quand vous avez du sang sur ces collants blancs, c’est symbolique, comme si le diable re-crucifiait Christ. “

Ambitieux pour son temps, certainement – et un gadget que Sullivan utiliserait à plusieurs reprises après être allé à la WCW à la fin des années 1980, en construisant des écuries similaires mais édulcorées comme “Les Trois Visages de la Peur” (Sullivan, Ed “Brutus Beefcake” Leslie, et John “Avalanche” Tenta) et “The Dungeon of Doom” (une foule d’anciens adversaires de Hulk Hogan) pour générer une variété de combinaisons de talons pour les babyfaces de l’événement principal tels que Hogan.

Que Kevin Sullivan, un ancien booker, ait appelé ou non les plans de l’histoire, la WCW n’était pas opposée aux croquis qui tentaient de passer l’aiguille entre le sublime et le ridicule. Par exemple, prenez la bande-annonce «White Castle of Fear» pour le Super-Brawl III de 1993, un effort campy qui a Sting, Harley Race et Vader mettant en avant des lignes clichées à l’intérieur de la forteresse secrète de Vader, où il est assisté par une légion des femmes vêtues de parures du début des années 90 ainsi qu’un nain (nommé «Cheatum», dans le scénario) avec un cache-œil. “[The cost] était dans les six chiffres. Sharon a embauché beaucoup de personnes extérieures à la WCW pour aider à la produire… et on pensait que cela pourrait aider à combler la différence réaliste entre les valeurs de production typiques de la WCW », a rappelé Eric Bischoff dans une interview. Cette vidéo semblait ridicule à l’époque, jusqu’au niveau C, mais le match de sangle résultant entre Vader et Sting, qui fonctionnait toujours bien sur le ring, n’était pas une blague. Éléments de cette vidéo, les effets de science-fiction et d’horreur au fromage, lorsqu’ils sont incorporés par les goûts des garçons Hardy dans leur match «Final Deletion» de 2016 (plus de détails plus tard), que les fans avertis peuvent désormais apprécier dans le cadre de l’expérience, dans le cadre du côté divertissement de la lutte. “En y repensant aujourd’hui, une chose que je peux dire est que les gens se souviennent[lematch»aécritVaderdanssonautobiographie”Ilsviennenttoujoursversmoietlementionnentalorsouimaintenantjepensequec’étaitunebonneidéemêmesicelaaprisbeaucoupderetarddanslajournée”[thematch”Vaderwroteinhisautobiography“TheystillcomeuptomeandmentionitsoyesnowIthinkitwasagoodideathoughittookalotofflakbackintheday”

La WCW a eu sa part d’autres offres extérieures, y compris un match «King of the Road» lors du pay-per-view non censuré de 1995. Dustin Rhodes, toujours accroché au sommet de la carte médiane de la WCW, a été jumelé avec le “Blacktop Bully” —Barry Darsow, mieux connu pour représenter Demolition Smash et Krusher Khrushchev — à l’intérieur d’une remorque en cage à l’arrière d’un camion à 18 roues. . (Le camion appartenait censément au «Bully».) Le match qui en résulte est inégal mais certainement sanglant, avec deux hommes tombant en morceaux de paille à l’arrière d’un camion lent entouré de véhicules d’escorte. “La cage était solide, mais il y avait quelques courbes”, a écrit Dustin Rhodes à propos du match dans son autobiographie, dans laquelle l’objet devait toucher un poteau au bout de la cage avec une cloche. À la demande du producteur Mike Graham, et afin de faire quelque chose à partir de rien, Rhodes et Darsow ont «pris de la couleur», une décision qui a conduit Rhodes et Darsow à être renvoyé de la WCW parce qu’Eric Bischoff n’avait pas réellement signé cette.

Le licenciement de Rhodes le mènera à la WWE – et à un nouveau personnage, l’androgyne et menaçant Golddust – qui jouera un rôle principal dans l’une des plus grandes productions de lutte filmées de cette société, une «bagarre de backlot hollywoodien» au WrestleMania XII de 1996. Opposé à lui serait «Rowdy» Roddy Piper, qui durant sa pause à la fin des années 1980 a participé sans doute à la meilleure séquence de lutte cinématographique de tous les temps: le soi-disant «long combat» du film de John Carpenter They Live, dans lequel Piper (jouant le personnage “Nada”) tente de battre “Frank” (joué par Keith David) dans la soumission afin de le forcer à “mettre les lunettes de soleil” qui lui permettront de voir les étrangers qui contrôlaient la culture de consommation du monde. “Le long combat a été façonné après le combat dans The Quiet Man”, se souvient Keith David dans une interview en 2017, “et il avait un début, un milieu et une fin.” La «bagarre de backlot» n’était pas tout à fait dans la même ligue, bien que Golddust et Piper se soient affrontés, dans un combat tour à tour brutal et marqué par des moments de la sorte de comédie basse que l’impresario Vince McMahon aimait (un «bronco blanc»). ”Séquence de chasse, Golddust dépouillé de la lingerie).

McMahon, bien sûr, voulait depuis longtemps «retirer le F» de la WWE afin de produire un divertissement qui allait bien au-delà du simple combat simulé, en dirigeant une aile de production de films de la société qui produit du contenu de la WWE superstar tout en gardant le programmation hebdomadaire avec clips et sketchs filmés. Comme d’autres observateurs de longue date, j’avais grandi avec les intermèdes filmés de McMahon, ce qui m’inquiétait pour les matchs «Boneyard» et «Firefly Fun House». Est-ce que le piétinement du trottoir que John Cena a donné à Bray Wyatt ne ressemblait plus à rien au moment où Triple H a envahi la maison de Randy Orton et l’a battu insensé? Est-ce que le long métrage “Boneyard” bat comme le temps où Triple H a pris ses libertés dans un cercueil avec un mannequin destiné à représenter une femme (“Katie Vick”) censément tuée par la némésis Kane? Ou peut-être AJ Styles tirerait-il un pistolet sur l’Undertaker, comme le faisait «Loose Cannon» Brian Pillman lorsque Steve Austin l’a attaqué à la maison?

Heureusement, rien de tout cela ne s’est produit dans ces deux matchs de WrestleMania, qui ont réussi à éviter l’inanité et la stupidité offensive pure et simple dans lesquelles ils auraient pu descendre. Il n’est pas difficile d’expliquer pourquoi le “long combat” dans They Live est un bon divertissement et Brian Pillman tirant une arme sur Steve Austin ne l’était pas, malgré la présence de lutteurs entraînés dans les deux séquences. La différence était artistique: le réalisateur de Live, John Carpenter, avait présenté aux acteurs un scénario avec cinq pages vierges, une mise en scène à l’effet de «ils se battent», et avait fourni les outils pour faire de la chorégraphie de combat un peu partout. top mais jamais désagréable. Et bien que le combat au cimetière de l’Undertaker ne soit pas un art de la même manière, il était étonnamment convaincant, non seulement en raison de la présence sur scène de “American badass” de Taker, mais en raison de quelque chose rarement considéré comme le point de vente du mort, sa capacité à livrer action-héros punch lines dans une impasse profonde. Le gant de Styles s’élevant à travers la terre sale à la fin de la lutte ne rappelle rien tant que ces photos immobiles de la «Superstar» Billy Graham, attachée au sol dans le désert, luttant pour se débarrasser de tout mal.

Et le match «Firefly Fun House» a fait passer les questions artistiques au niveau supérieur. Cela aurait pu être un match de comédie classique de Vince McMahon, avec le vieux Mae Young donnant naissance à une main et Ol ‘Jim Ross étant soumis à un examen rectal par McMahon lui-même. Le match DIY “Final Deletion” des Hardys avait placé la barre très haut pour le jeu de jambon époustouflant, le travail tremblant de la caméra et les cascades sauvages – gagnant à la fois Jeff et Matt de nouveaux baux à vie, avec un Matt visiblement ralenti, maintenant beaucoup mieux sur le micro et beaucoup réduit dans le ring, recevant de grandes courses de second souffle axées sur les personnages dans la WWE et maintenant AEW. Ce spectacle sombre, qui comprend des images de Jeff tombant d’un arbre sur l’enceinte de la famille Hardy, a prouvé qu’un sous-ensemble du public de lutte accepterait un certain degré de théâtre campy dans leur lutte, à condition qu’il soit fidèle au spectacle de la lutte elle-même, plutôt qu’une parodie bon marché de la même chose – ou une tentative d’aller au-delà de la lutte, dans un véritable film d’action. Les Hardys étaient de vrais lutteurs, et ils ont présenté une voie alternative convaincante pour l’entreprise – et la descente épique de Cena dans son subconscient pour combattre Wyatt a fait avancer ce genre de match.

Je ne m’attendais pas à quelque chose qui a plongé les profondeurs de la carrière de Cena, de la perspective de premier ordre au “Docteur en Thuganomique” torride – des choses explorées dans les documentaires du WWE Network récemment publiés sur l’époque qu’il a fini par dominer. Je n’avais jamais pensé non plus que Cena, qui porte toujours le même short en jean et la même chemise ample qui caractérisait son long parcours en tant que Bruno Sammartino de la société actuelle, avancerait suffisamment en tant qu’acteur pour vendre une telle performance.

Mais lorsque John Cena est retombé dans ses premiers troncs, lorsque l’appel à une «agression impitoyable» de Vince McMahon auquel Cena a répondu lui est lancé au visage par un démon moqueur, il est clair qu’un tournant a été tourné dans l’histoire de l’entreprise. Libérés de la présence de fans qui pourraient réagir d’une manière ou d’une autre, Cena et Wyatt pourraient avoir un match qui a exploré la psyché de l’un des visages les plus durables de la société. Ce n’était pas parfait, il était même un peu coincé aux points, mais il ne ressemblait à rien de ce qui avait été conçu jusqu’ici.

La lutte, débarrassée pour l’instant de ses foules enthousiastes qui ont généralement servi de personnage principal dans le drame, peut-elle s’appuyer uniquement sur des matchs de gadgets comme ceux-ci pour combler l’écart? Non, probablement pas. Matt Hardy «supprimant» tout le monde à la WWE, y compris Bray Wyatt, n’a pas réussi à se remettre comme il l’avait fait auparavant (et peut-être à nouveau dans l’AEW). Mais il faut autre chose que des interviews et des clips. Edge et Randy Orton ont mis en place une correspondance décente avec le nombre de chutes n’importe où qui offrait une autre alternative plus conventionnelle au tarif standard sur le ring: le prendre dans les coulisses et construire les cascades, les spots et les émotifs. En tout cas, alors que la pandémie COVID-19 culmine puis s’apaise, il semble tout à fait clair que la WWE est capable d’embrasser la créativité sans se vautrer dans la crudité et la faible comédie qui ont caractérisé de nombreux segments filmés de l’ère Attitude.

Oliver Lee Bateman est un journaliste et historien du sport qui vit à Pittsburgh. Vous pouvez le suivre sur Twitter @MoustacheClubUS et en lire plus sur son travail sur www.oliverbateman.com.