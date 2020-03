L’avenir de l’épreuve olympique ne doit pas permettre de pression: Aceves

Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Lundi 23 mars 2020, p. 2

Au-delà des demandes isolées et des pressions politiques exercées par la pandémie de coronavirus pour la suspension ou le report des Jeux Olympiques de Tokyo, le Comité International Olympique (CIO) s’est très clairement comporté, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la Salud et ce sera en mai quand il décidera si cela se fera en 2020 ou l’année suivante, explique Daniel Aceves Villagrán, l’un des deux Mexicains qui feront partie du relais de la flamme dans la ville d’Hiroshima.

Le vice-champion olympique de lutte gréco-romaine à Los Angeles 1984 externe que toutes les voix doivent être entendues et devront attendre dans les semaines suivantes si l’édition (32) est réalisée aux dates convenues pour être un message global d’encouragement à la l’humanité face aux circonstances qui se sont produites en raison de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

Aceves, président des médaillés olympiques du Mexique, exclut un boycott politique des intérêts des États-Unis; Le CIO ne peut tolérer ce genre de pression et doit aujourd’hui faire face aux autres intérêts de gens comme Donald Trump.

Il évoque que le mouvement olympique a été affecté pendant les Jeux, comme cela s’est produit lors des guerres mondiales (Berlin 1916 et Tokyo 1940), des attentats terroristes (Munich 1972 et Atlanta 1996) et des boycotts (Moscou 1980 et Los Angeles 1984), en plus du virus Zika, qui a mis la nomination de Rio de Janeiro 2016 sous tension et s’est déroulée sans problème pour assister aux mesures sanitaires.

Cependant, l’ombre réapparaît à nouveau et Daniel Aceves l’admet sans regret, car l’environnement a affecté la préparation de tous les athlètes avant les annulations des tournois de qualification olympiques, des jeux blancs et des camps; C’est comparable et il n’y a aucun avantage car il y avait des compétitions proches des Jeux, prévues du 24 juillet au 9 août, ainsi que des Jeux paralympiques, qui se tiendraient au cours du dernier mois et en septembre.

Aceves prévoit de se rendre au Japon le 15 mai et quatre jours plus tard, portera la flamme dont Paola Longoria, qui se bat pour l’entrée du racquetball au programme olympique officiel, prendra également le relais.

Il affirme que tous les 10 jours il reçoit la confirmation du comité d’organisation des relais de la flamme, 47 préfectures et 500 communes seront visitées. Ils nous donnent les horaires et les itinéraires (de l’itinéraire qui débutera cette semaine) et ce sera sans public.

L’appel du CIO à l’humanité est qu’un message de résilience est plus que jamais nécessaire pour qu’il y ait une confiance entre nous tous devant un spectre qui affectera non seulement la santé, mais qu’il y aura une crise économique mondiale.

