L’avenir de Tom Brady et l’histoire des icônes laissant des équipes pour toujours

Pour tous les faits saillants de Tom Brady en uniforme des Patriots, sa dernière passe en tant que membre de la franchise a peut-être été un choix de six. La Nouvelle-Angleterre étant à la traîne des Titans à la fin du quatrième trimestre de leur match de barrage avec joker le 4 janvier, Brady a reculé pour lancer comme il l’avait fait 11 613 fois au cours des 20 dernières saisons. Sauf que cette fois, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Le ballon a rebondi sur le receveur Mohamed Sanu et dans les bras du demi de coin du Tennessee Logan Ryan, qui a valsé dans la zone des buts pour un touché. Le score a pratiquement mis fin à la tentative de retour des Patriots, à leur série de trois places consécutives dans le Super Bowl et, peut-être, à la plus grande dynastie de la NFL jamais vue.

Alors que les fans se dirigeaient vers les sorties du stade Gillette, l’émission CBS a coupé un plan de Brady assis sur la touche, renfrogné. Le quart-arrière le plus décoré qui ait jamais joué au jeu a dû réfléchir à la façon dont il pourrait concevoir un autre retour miraculeux, ou peut-être envisager son libre agence imminente, alors qu’il s’apprêtait à entrer sur le marché libre pour la première fois de sa carrière. “Je vais dire à tout le monde maintenant que Tom Brady revient pour jouer”, a déclaré l’annonceur Tony Romo cette nuit-là alors que la pluie tombait sur la tête du QB. «C’est une supposition. Je pense qu’il revient jouer. Ce que j’ai vu de lui – non seulement aujourd’hui, mais quand je l’ai regardé cette année – il n’a pas fini. Il a besoin d’aide autour de lui. Maintenant, où il va jouer, est-ce ici ou quelque part… “

Romo n’a jamais fini sa pensée. Mais depuis ce match, les fans, les journalistes et les têtes parlantes ont inlassablement essayé de combler le vide. Brady, 42 ans, a clairement indiqué lors de conférences de presse, de publications sur Instagram et de publicités Hulu qu’il prévoyait de revenir pour sa 21e saison dans la NFL. Pourtant, où il jouera a fait l’objet de spéculations intenses. Il a restructuré son contrat en août 2019 pour l’annuler après la fin de l’année de la ligue la semaine prochaine, mais il a peu parlé publiquement de son état d’esprit à part qu’il était “ouvert d’esprit sur le processus”. Reviendra-t-il donc chez les Patriots, la seule franchise qu’il ait jamais connue? Va-t-il signer avec les Raiders, qui déménagent dans une nouvelle maison à Las Vegas et seraient prêts à offrir à Brady un contrat de 60 millions de dollars sur deux ans? Va-t-il rejoindre les Titans, qui l’ont évincé des séries éliminatoires? Ou va-t-il se frayer un chemin vers les 49ers, l’équipe qu’il a fondée pour avoir grandi en Californie du Nord? La liste des sites d’atterrissage potentiels comprend également les chargeurs, les colts et plus encore.

La conversation autour de ces scénarios a joué le plus fort en Nouvelle-Angleterre. Branchez-vous sur la radio de conversation sportive de Boston en voiture et vous entendrez probablement des appelants jouer à l’enquêteur privé (Brady a-t-il vraiment acheté une maison à Greenwich, Connecticut?) Ou au GM amateur. Certains sont en colère contre l’entraîneur-chef Bill Belichick et le propriétaire Robert Kraft d’avoir laissé l’impasse Brady arriver à ce point. D’autres estiment que Brady est un produit du système de Belichick dont les distinctions ont été portées par le génie de l’entraîneur. Depuis la défaite des Pats contre les Titans, cependant, tout le monde semble vouloir parler de quelque chose qui semblait autrefois impossible: un avenir des Patriots sans Tom Brady. “C’est tout ce à quoi nous avons pensé et dont nous parlons depuis la fin de ce match”, explique Michael Holley, analyste de NBC Sports Boston qui a écrit trois livres sur les Patriots. “C’est fou. Et il y a une nouvelle pensée chaque jour. “

Si Brady devait passer à autre chose, il deviendrait le dernier athlète légendaire à passer le crépuscule de sa carrière dans un uniforme inconnu. Michael Jordan a joué pour les Wizards. Joe Montana s’est adapté aux chefs. Joe Namath était sur les Rams, Willie Mays était sur les Mets et Brett Favre a fait des relais avec les Jets et les Vikings. Il y a moins de John Elways, Derek Jeters et Tim Duncans dans le sport – des grands de tous les temps qui prennent leur retraite avec la franchise qui les a rendus célèbres – que ceux qui finissent par aller ailleurs.

Mais pour autant qu’il y ait un précédent pour la situation de Brady, son impasse est également isolée. Brady ne joue pas le jeu de la volonté de prendre sa retraite, et il n’a pas non plus de successeur clair sur les Patriots. Il ne se remet pas d’une blessure grave et il n’est pas acheté pour de futurs actifs. Alors qu’il aura 43 ans en août, une grande partie du débat entourant sa saison 2019 médiocre a porté sur la question de savoir s’il avait refusé ou si les Pats l’avaient échoué. Il n’y a jamais eu de mariage de football comme celui entre Brady et la Nouvelle-Angleterre. Et il n’y a jamais eu de scénario comme celui qui déterminera s’il va continuer.

Tom Brady





Photo d’Al Bello / .

Il est impossible d’exagérer ce que Brady représente pour la base de fans des Patriots. En septembre 2001, avant qu’une nation entière en ait eu assez des championnats de Boston, il a repris une franchise longtemps définie par la défaite. De 1971 à 2000, la Nouvelle-Angleterre a fait un combiné 215-243 avec zéro victoire au Super Bowl. Après que Brady est intervenu pour un Drew Bledsoe blessé, les Patriots se sont lancés dans une course de Cendrillon pour remporter le Super Bowl XXXVI, et ils ont remporté cinq autres titres depuis. Brady a été nommé MVP de la ligue à trois reprises et a contribué à réinventer le jeu moderne.

La carrière de choix du sixième tour a traversé des générations, permettant à ceux qui ont vu un jeune Brady conduire son équipe à la gloire de se connecter avec les Patriots avec leurs enfants, dont certains n’ont jamais vécu dans un monde où Brady n’est pas une superstar. Il est devenu un avatar pour les nombreux triomphes des équipes sportives professionnelles de Boston au 21e siècle, supplantant tous les grands avant lui – Larry Bird, Bill Russell, Ted Williams, Bobby Orr – en tant qu’athlète prééminent de la région. «Lorsque vous tenez compte du succès, de la longévité et de l’endroit où se trouvait la base de fans auparavant, je ne suis pas sûr qu’il y ait un seul athlète qui soit venu définir la base de fans d’une région autant que lui, n’importe où», explique Tom E. Curran, initié des Patriots de NBC Sports Boston, qui suit l’équipe depuis le milieu des années 1970.

La course dynastique des Patriots a fait de l’équipe une religion dans le Nord-Est, surpassant même les Red Sox pour le nombre de fidèles. Les fans ont récité les prières («faites votre travail», «c’est ce que c’est») et appris les principes que Belichick a prêchés. Maintenant, ils comptent sur la façon dont l’un des enseignements de base de l’entraîneur – n’accordez jamais le statut de vache sacrée à un joueur – s’appliquera au plus grand quart-arrière de tous les temps. Et parce que c’est la Nouvelle-Angleterre, les gens ont enclenché ce débat. «Vous savez comment ça se passe ici», dit Curran. “Les gens ne sont pas contents à moins de se disputer.”

D’un côté de cet argument, Curran dit, ce sont les fans qui ont monté le train des Patriots pendant 20 ans et “ne savent pas quel est le plafond salarial, ce qu’est un récepteur de slot ou un récepteur X”. “Leur seule opinion est,” Ne laissez pas cela finir – il ne peut pas jouer ailleurs “”, a déclaré Curran. “Les finances, l’aspect pratique de l’équipe en 2022, les plans de succession, ils s’en foutent.” De l’autre côté sont les purs et durs qui sont obsédés par toutes les ramifications de la décision. Re-signer Brady – qui en 2019 avait son plus bas total de verges par la passe depuis 2010, a lancé le moins de touchés en une saison complète depuis 2006 et a regardé son âge pour une grande partie de la campagne – à un accord pluriannuel pourrait entraver les Patriots dans le route. Cela pourrait également épuiser la liste à court terme, car l’équipe dispose de plusieurs agents libres clés et d’un espace limité pour les signer.

“Il y a une sophistication à Boston où les gens comprennent ce qu’il faut pour gagner des championnats”, explique Dave Brown, un écrivain battu des Patriots pour le Concord Monitor qui héberge le podcast Entitled Town, qui couvre l’équipe et les médias sportifs locaux. “Parfois, cela signifie que les joueurs auxquels vous êtes le plus attaché émotionnellement ne viendront pas pour la course, et que c’est le meilleur moyen de gagner.”

Ensuite, il y a le côté des choses du camp Brady, et des signes ont fait apparaître que l’attachement émotionnel pouvait manquer. Brady et son épouse, Gisele Bündchen, ont mis leur maison Brookline sur le marché en août; en décembre, Brady a démissionné de l’organisation caritative de Boston avec laquelle il avait travaillé étroitement pendant 16 ans. Sur le terrain, il semblait souvent bouleversé par le groupe de réception épuisé des Pats – et potentiellement par sa ligne offensive également. Au milieu de tout cela, il a été rapporté que les Chargers et les Raiders pourraient le poursuivre en 2020, et depuis que le calendrier s’est tourné vers l’intersaison, d’autres prétendants potentiels sont entrés dans le mix. Les Patriots restent les favoris des paris pour signer Brady, mais les retrouvailles sont loin d’être certaines. La journaliste du Boston Herald, Karen Guregian, a déclaré en février que les chances de la franchise de signer à nouveau le QB ne “semblaient pas bonnes” et qu’un appel entre Brady et Belichick la semaine dernière n’aurait pas été “particulièrement productif”. Il y a beaucoup de parasites, et personne ne semble rien savoir avec certitude … enfin, peut-être pour Julian Edelman.

Pour Curran, aucun des développements individuels n’a été choquant – il a écrit sur la possibilité d’un divorce des Brady-Patriots depuis la saison 2017, lorsqu’une rupture massive aurait eu lieu entre les deux. Mais Curran a été surpris par la récente réaction à son travail. Quand il a écrit sur les jours de salade de la dynastie Pats, les gens l’ont apprécié, dit-il. Maintenant qu’il écrit ce qu’il entend de sources et croit être vrai – que Brady atterrira probablement sur une autre équipe à un moment donné après l’ouverture officielle de l’agence libre mercredi prochain – ce n’est pas le cas.

«J’ai trouvé des gens qui ont dit qu’ils aimaient mon écriture, qui ont dit qu’ils m’aimaient, ne m’aiment plus», dit Curran. “Et c’est une révélation que si vous n’écrivez pas ce que les gens veulent entendre, ils ne vont pas baiser comme vous.”

Montana avec les 49ers





Photo de Focus on Sport via .

Carmen Policy comprend également à quelle vitesse une base de fans peut se transformer lorsqu’un athlète légendaire quitte la ville. Après tout, c’est lui qui a échangé Joe Montana.

S’exprimant depuis son domicile de Napa County, en Californie, début mars, le président et directeur général des 49ers à la retraite a déclaré que sa franchise de longue date faisait face à une décision «presque impossible» après avoir appris en 1991 que le Montana avait besoin d’une intervention chirurgicale pour une blessure au coude qui lui avait volé la plupart des deux prochaines saisons. Le remplaçant Steve Young est intervenu et a surpassé les attentes les plus folles de tout le monde, passant 14-2 et remportant les honneurs MVP en 1992. Avec le Montana sur le point d’avoir 37 ans, le mouvement évident semblait être que les Niners passent à l’ascendant Young Under Center.

Il n’y avait qu’un seul problème avec ce plan: le Montana n’était pas seulement le joueur le plus populaire de l’histoire de la franchise, mais il considérait également le meilleur QB de tous les temps. Comme Brady, le Montana a hérité d’une franchise malheureuse qui avait lutté pendant la majeure partie de son histoire et l’a ensuite menée sur une série de succès comme la NFL n’avait pas vu. Quatre Super Bowls, deux récompenses MVP et plus d’une décennie d’excellence: les Niners du Montana sont devenus la franchise modèle de la ligue.

Montana avec les chefs





Photo de Focus on Sport / .

«C’est Joe qui était le chef de l’équipe qui nous a sortis de rien, de n’avoir jamais rien accompli», explique Policy. «Nous étions des enfants qui avaient peur de ramener notre bulletin à la maison à chaque période de bulletin pendant des années et des années. Et maintenant, tout d’un coup, il nous permet de franchir la porte avec la carte dans la main droite, en l’agitant pour que nos parents puissent la saisir et la regarder immédiatement. »

Au printemps 1993, les querelles internes des 49ers sont devenues publiques et, après que le Montana eut déclaré que la décision de l’équipe de le nommer «starter désigné» était arrivée trop tard, il devint clair que San Francisco devait passer à autre chose. Selon la politique, les Niners envisageaient sérieusement les échanges avec les Cardinals et les Chiefs, et malgré l’offre des Cardinals étant supérieure, les Niners ont envoyé le Montana à Kansas City parce que c’est là que le QB préférait jouer. Le 21 avril, c’est devenu officiel: le triple MVP du Super Bowl et visage du football dans les années 80 était en route pour le Missouri.

La réaction des fans des 49ers a été dure et rapide. «Nous échangions leur dieu, leur icône», explique Policy. Les lettres qui ont été déversées dans les locaux de l’équipe étaient si volumineuses qu’elles ont dû être transportées dans un entrepôt hors site pour y être triées. Le bureau des Niners s’est pratiquement immobilisé, incapable de traiter ce qui s’était passé. Pendant une courte période, Policy est devenu un paria dans la région qu’il avait aidé à mettre sur la carte de la NFL. “J’ai eu des problèmes pour sortir dans certains des restaurants où je rentre habituellement après avoir posé le tapis rouge”, explique Policy.

Peyton Manning avec les Colts





Photo par Andy Lyons / .

Une situation similaire s’est déroulée à Indianapolis lorsque Peyton Manning a quitté l’équipe avec laquelle il serait devenu synonyme. Le quart-arrière des Colts a raté toute la saison 2011 après avoir subi une série de chirurgies du cou, et en son absence, Indianapolis est allé 2-14, terminant avec le pire record de la ligue et décrochant le non. 1 choix dans le projet de 2012. Cela a donné à l’équipe l’occasion de prendre Andrew Luck, le quart-arrière le plus annoncé depuis Manning en 1998. Avec Peyton sur le point d’avoir 36 ans et des rapports suggérant qu’il avait probablement perdu la force de ses bras à cause des procédures, le mouvement logique semblait aller de l’avant. du bonus d’option de 28 millions de dollars de Manning et recommencer avec Chance.

Mais selon Bob Kravitz, un ancien écrivain du Indianapolis Star maintenant avec The Athletic, les fans des Colts ne l’entendraient pas. «À ce moment-là, ils essayaient de trouver tous les moyens possibles, tous les scénarios possibles pour garder Peyton Manning», dit Kravitz. “Ils ont dit:” Eh bien, vous pouvez rédiger Andrew Luck et le faire asseoir pendant un an derrière Peyton “, ce qui est la chose la plus absurde que j’aie jamais entendue. Ils ont dit: «Nous garderons Peyton et échangerons la chance contre la rançon d’un roi.» Le laisser partir et rédiger Andrew Luck n’était tout simplement pas quelque chose dont ils voulaient s’occuper à n’importe quel niveau intellectuel. »

Manning avec les Broncos





Mark Reis / Colorado Springs Gazette / Tribune News Service via .

Les Colts ont finalement coupé l’icône de la franchise et MVP du Super Bowl XLI. (Ce fut une «journée difficile de douleur partagée», a déclaré le propriétaire des Colts Jim Irsay à l’époque.) Manning a signé avec Denver, et au cours de la saison 2012, Kravitz a vu quelque chose d’étrange au Lucas Oil Stadium: les fans d’Indianapolis portant des demi-colts, mi-colts Maillots Broncos Manning. C’était une manifestation physique de ce que ressentaient les fidèles, avec des loyautés partagées entre les Colts et la star qui étaient devenus inextricablement liés à leur identité.

«Regardez, Indianapolis est un pays survol», dit Kravitz. “Nous sommes entourés de Chicago et d’autres grandes villes, nous sommes une sorte de réflexion après coup et sur le plan sportif, ils n’avaient vraiment pas connu de gloire depuis les années 1970 ABA Pacers. Les Colts étaient pour la plupart moche jusqu’à ce qu’ils repêchent Peyton en ’98. Et puis il entre ici, il embrasse totalement la ville. Il fait tout. “

Si Brady quitte la Nouvelle-Angleterre, l’effet se rapprochera de ce que les fans de Bay Area et d’Indianapolis ont vécu. Mais il existe plusieurs différences clés, et la principale d’entre elles est l’effet de levier de Brady. Ni Montana ni Manning ne sont partis de leur propre gré, comme il semble que Brady pourrait le faire la semaine prochaine. La plupart des grands de tous les temps qui ont changé de ville à la fin de leur carrière ont été abandonnés par leurs équipes respectives; dans ce cas, il semble que c’est Brady qui ferait le dumping. Et cette distinction cruciale alimente un sentiment de malaise et d’anxiété en Nouvelle-Angleterre.

Brett Favre avec les Packers





Photo par Kevin Casey / NFLPhotoLibrary

Alors que les annales de l’histoire du sport sont jonchées d’exemples d’athlètes célèbres jouant la corde dans de nouveaux endroits, aucune situation ne compare celle impliquant actuellement Brady. Montana et Manning ont été expulsés à cause de blessures et de jeunes options prometteuses qui attendaient dans les coulisses. Joe Namath a été annulé par les Jets en 1977 et a signé avec les Rams pour une saison oubliable. Un Johnny Unitas en panne n’a commencé que quatre matchs avec les Chargers après avoir été échangé à San Diego en 1973. Willie Mays a été expédié aux Mets au cours de sa saison de 41 ans parce que les Giants de San Francisco perdaient de l’argent. Compte tenu de son statut de GOAT, le passage de Michael Jordan aux Wizards en 2001 peut sembler le plus pertinent pour la discussion de Brady, mais même cela ne se compare pas. Jordan avait été mis à la retraite pendant trois années complètes avant de signer à Washington; Les fans de Bulls avaient probablement déjà pleuré son départ. Il y a peu, voire aucun, exemple dans les sports nord-américains d’un athlète légendaire atteignant le libre arbitre à ce stade et s’éloignant lorsque la nouvelle signature était dans le meilleur intérêt de l’équipe.

La comparaison la plus proche du cas de Brady est peut-être la saga Brett Favre de 2008, mais même ce scénario n’était pas particulièrement similaire. Après des années à jouer à la retraite, Favre a décidé de raccrocher ses crampons – ou du moins le pensions-nous – à 38 ans. Il a fait une annonce officielle en mars, juste après une saison au cours de laquelle il avait disputé le titre de MVP de la ligue et conduit son équipe au NFC. jeu de titre. Pourtant, alors que les Packers entamaient leur transition vers Aaron Rodgers, qu’ils avaient sélectionné au premier tour du repêchage de 2005, Favre a exprimé le désir de jouer à nouveau. Du coup, le front office a été confronté à une décision difficile: continuerait-il avec Rodgers? Ou se réunirait-il avec Favre, qui avait encore quelque chose dans le réservoir?

Favre avec les Jets





Photo d’Anthony Causi / Icon SMI / Icon Sport Media via .

Selon Tom Silverstein, qui couvre l’équipe du Milwaukee Journal Sentinel, les Packers auraient été prêts à mettre Rodgers au banc pour une autre saison et à ouvrir la voie au retour de Favre. Mais en 2008, il y avait un sentiment de «fatigue de la retraite» dans la franchise – qu’elle ne pouvait plus être soumise aux caprices du quart-arrière, même si Favre avait le soutien de la base de fans. Green Bay l’a échangé aux Jets en août et a remis les clés à son successeur immensément talentueux. «Tout cela a été alimenté par Favre», explique Silverstein. «C’était sa décision de prendre sa retraite.»

Les Patriots, bien sûr, avaient également un plan de relève en place pour Brady. Il l’a simplement surpassé. La Nouvelle-Angleterre a choisi Jimmy Garoppolo au deuxième tour du repêchage de 2014, alors que Brady avait 36 ​​ans. Cet automne, après une défaite lundi soir contre les Chiefs, l’équipe est tombée à 2-2, il y avait des spéculations selon lesquelles la dynastie Pats était morte. Mais Brady et la Nouvelle-Angleterre sont revenus en force, remportant le Super Bowl XLIX puis le Super Bowl LI deux ans plus tard. En 2017, Brady a déclaré à ESPN qu’il prévoyait de jouer jusqu’à l’âge de 45 ans et qu’en octobre, la Nouvelle-Angleterre a expédié Garoppolo à San Francisco pour un futur deuxième tour. Brady a été nommé MVP cette saison, a atteint le Super Bowl en février et a remporté un autre titre la saison suivante. Mais l’effet composé est évident: le seul autre quart-arrière de la formation des Patriots en 2019 était le choix de quatrième ronde Jarrett Stidham.

À moins que Jordan Palmer ait raison sur Stidham, ou à moins que Belichick ne veuille voir s’il peut gagner avec Andy Dalton, la Nouvelle-Angleterre ne semble plus avoir de plan de vie après Brady. Une franchise qui a obtenu une grande partie de son succès en planifiant et en s’adaptant à toute éventualité pourrait faire face à un territoire inconnu. Belichick a toujours pensé qu’il valait mieux laisser les joueurs vedettes marcher un an plus tôt qu’un an en retard. La question avec Brady est de savoir si ce moment est venu.

“Il n’y a pas de quart-arrière qui a joué une saison complète après cet âge, et il est convoité non seulement par l’équipe pour laquelle il évolue depuis 20 ans, mais aussi par d’autres équipes”, explique Brown du Concord Monitor. «Son équipe est dans une position où personne n’a jamais été auparavant, sauf peut-être les Packers, mais ils avaient un successeur clair. La meilleure option des Patriots est Tom Brady, 43 ans. Ils ne savent pas s’ils peuvent trouver un accord qui a du sens pour tout joueur de 43 ans. Je pense que c’est pourquoi celui-ci est différent. “

Brady fête avec les fans après un match





Photo de Jim Davis / The Boston Globe via .

La première fois que Policy a vu le Montana porter un maillot des Chiefs, il pouvait à peine en croire ses yeux. “Vous voyez ce gars, et il est toujours vêtu d’un costume Brioni avec le meilleur des chaussures italiennes et une belle chemise”, dit-il. «Et puis il arrive en portant un jean, une chemise décontractée et des chaussures de tennis. Cela ne semble pas correct. Est-ce que c’est lui?” Le sentiment était similaire à Indianapolis lorsque des images de Manning en uniforme des Broncos ont fait surface – «vraiment, vraiment bizarres», dit Kravitz – et il a été amplifié à Green Bay lorsque les fans des Packers ont regardé Favre jouer deux saisons en violet Vikings. “Il y avait juste un grand nombre de fans qui l’ont renié”, explique Silverstein. “[They] ne voulait rien avoir à faire avec lui et sentait qu’il était un traître. »

La vue de Brady dans un autre uniforme ne serait pas moins choquante pour les fans des Pats, mais Brown pense que le quart-arrière éviterait le plus gros de leur colère. Disons que Brady signe avec une équipe de chevaux noirs comme les Buccaneers de Tampa Bay. Et disons que les Bucs dirigés par Brady continuent de jouer le titre de la conférence tandis que les Pats ratent les séries éliminatoires. Brown pense que la base de fans de la Nouvelle-Angleterre serait apoplectique, tournant sa colère vers l’organisation pour avoir laissé Brady marcher. Il dit qu’une faction de fans est toujours bouleversée par le commerce de Chandler Jones 2016, même si les deux derniers championnats des Patriots en sont largement dus. Et il y a un contingent encore plus vocal qui pointe vers l’apparence du Super Bowl LIV des Niners comme preuve que Belichick aurait dû s’accrocher à Garoppolo.

«Prenez ce qui s’est passé avec Jimmy à San Francisco, puis appliquez-le», dit Brown. “Ce sera la même réaction excessive à ce que Jimmy a fait avec toute la colère concentrée sur les Pats, mais ça va être amplifié dans les proportions de Tom Brady.”

Les Niners, Packers et Colts ont tous géré cette colère à des degrés divers. Le Montana a fait le match de championnat de l’AFC lors de sa première saison avec les Chiefs. La saison des Jets de Favre a été un échec, mais il a pris sa retraite et s’est retiré de nouveau et a conduit les Vikings au match pour le titre NFC. Après avoir rejoint les Broncos, Manning a orchestré l’une des plus grandes saisons de quart-arrière de tous les temps et a réalisé deux Super Bowls, en remportant une. Ces moments font autant partie de l’héritage de ces joueurs que tout ce qu’ils ont fait sur les franchises avec lesquelles nous les associons le plus étroitement.

Si les négociations s’arrêtent, que les Pats crachent et que Brady réussit ailleurs, les choses vont mal tourner en Nouvelle-Angleterre. “Beaucoup de couteaux sont affûtés pour Bill Belichick qui restent dans les chaussettes des gens et seront rapidement dégainés si les Patriots ne font pas mieux que Tom Brady partout où Tom Brady va”, a déclaré Curran. Le seul remède serait de gagner. À Green Bay, Silverstein dit, la plupart du temps, tout a été pardonné après que les Packers ont remporté le Super Bowl XLV en février 2011 – par coïncidence, juste après la retraite de Favre pour la troisième et dernière fois. Il y a un parallèle à San Francisco, dit Policy: les Niners ont remporté le Super Bowl XXIX derrière Young en 1995, et trois mois plus tard, la ville a organisé une cérémonie de retraite pour le Montana dans son quartier financier. “Dans [the fans’] les esprits, ils ont dit: «OK, nous avons une sacrée bonne organisation qui gère cette franchise et nous sommes entre de bonnes mains, et maintenant c’est une nouvelle ère», a déclaré Policy. “Ils respectaient Steve et l’admiraient.”

Les fins sont rarement nettes, mais le mariage le plus réussi de l’histoire du football semblait destiné à se terminer par quelque chose de mieux qu’une défaite prématurée en séries éliminatoires contre le Tennessee. Pour une base de fans qui s’inquiète des choses qui reviennent à ce qu’elles étaient avant 2001, accepter que cette relation soit vraiment terminée est la partie la plus difficile. L’identité de la franchise Patriots – et à bien des égards, l’identité de la région – a radicalement changé au cours des 20 dernières années, avec Brady comme moteur. Les prochains jours révéleront si cette identité restera intacte ou si une nouvelle ère commencera.

“Chaque jour à Boston, c’est comme un référendum sur la question de savoir si les quatre équipes peuvent gagner un championnat”, a déclaré Brown. “C’est là que la tête de tout le monde sera avec les Patriots si Tom continue son chemin: quelles sont nos chances de remporter un championnat en 2020?”