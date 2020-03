L’avenir de Tottenham de Harry Kane dans le doute, West Ham veut Ollie Watkins, le dilemme Man Utd d’Alexis Sanchez

talkSPORT.com rassemble toutes les dernières nouvelles sur les transferts et les potins de football des journaux de mercredi et en ligne…

Tottenham aura du mal à garder Harry Kane s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions. Les Spurs sont à cinq points de la quatrième place de Chelsea avec 10 matchs à jouer et ont subi une défaite à domicile 3-2 contre les quatre meilleurs rivaux, les Wolves, dimanche. Kane a marqué 17 buts en 25 apparitions cette saison avant de souffrir d’une blessure aux ischio-jambiers à long terme en janvier. (Télégraphe)

Le jeune de Chelsea, Billy Gilmour, a été comparé à Roy Keane par Tony Cascarino. Le joueur de 18 ans a impressionné mardi lors de la victoire 2-0 de la FA Cup face aux Liverpool contre Liverpool en dominant Fabinho au milieu de terrain. L’ancien attaquant des Blues Cascarino a rejoint Frank Lampard et Alan Shearer pour louer le «tenace» Gilmour. – HISTOIRE COMPLÈTE

West Ham souhaite signer la star de Brentford, Ollie Watkins. Seul Aleksandar Mitrovic (23) de Fulham a marqué plus de buts que Watkins (22) en championnat cette saison. Le joueur de 24 ans, naturellement ailier, a été transformé en avant-centre par le patron de Brentford, Thomas Frank. West Ham a eu du mal à atteindre ses buts cette saison, avec la signature du record, Sébastien Haller n’a récolté que sept fois. (Soleil)

Ollie Watkins a été en pleine forme pour Brentford cette saison

Tony Cascarino dit que l’adolescent de Chelsea Billy Gilmour lui rappelle la légende de Manchester United Roy Keane

L’Atletico Madrid est le favori pour signer Ivan Rakitic de Barcelone cet été. Le milieu de terrain croate a eu du mal à gagner du temps après son arrivée au Camp Nou de Frenkie de Jong, réalisant seulement neuf départs en Liga. Rakitic serait désireux de rester en Espagne. Il a remporté quatre titres de LaLiga et une Coupe d’Europe depuis son arrivée à Barcelone depuis Séville en 2014. (Marca)

Le Borussia Dortmund se prépare à faire du prodige de Birmingham, Jude Bellingham, son record de signature cet été au milieu de l’intérêt de Chelsea, Liverpool et Manchester United. Le joueur de 16 ans a marqué quatre buts et récolté deux mentions d’aide en 34 matchs toutes compétitions confondues au cours d’une saison décisive pour Birmingham. Dortmund se rapproche de la signature de 31 millions de livres sterling (35 millions d’euros) du milieu de terrain, qui dépasserait les 27 millions de livres sterling (31 millions d’euros) qu’ils ont payés au Bayern Munich pour signer à nouveau Mats Hummels l’été dernier. – HISTOIRE COMPLÈTE

Le Real Madrid a demandé à Mauricio Pochettino de les informer de ses projets futurs, car ils restent incertains quant à l’avenir de Zinedine Zidane. Le Français est retourné au club pour un deuxième séjour de manager l’année dernière et son équipe est au sommet de la Liga après une victoire 2-0 sur Barcelone, dimanche, deuxième. Cependant, Los Blancos a subi une défaite 1-0 contre Man City lors de son match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions la semaine dernière, et une sortie anticipée de la compétition pourrait avoir un impact sur l’avenir de Zidane. Pochettino est au chômage depuis son limogeage par Tottenham en novembre dernier. (Indépendant)

Mauricio Pochettino semble être sur le radar du Real Madrid

Le défenseur de Watford, Christian Kabasele, a plaisanté en disant que son coéquipier Ismaila Sarr est devenu un joueur de 100 millions d’euros à cause de son homme du match contre Liverpool. Sarr a marqué un doublé et a aidé le but de Troy Deeney lors de la victoire 3-0 de samedi contre les leaders de Premier League en fuite. Les Reds n’ont pas pu faire face à l’ailier, qui a rejoint Watford depuis Rennes l’été dernier. – HISTOIRE COMPLÈTE

Alexis Sanchez devra subir une énorme baisse de salaire s’il veut rejoindre Internazionale de façon permanente cet été. L’homme de 31 ans est prêté à l’Inter par Man United pendant toute la saison après avoir échoué à s’établir à Old Trafford. Sanchez gagne environ 400 000 £ par semaine à United et devra réduire son salaire d’au moins 50% pour continuer à jouer en Italie. L’attaquant chilien n’a marqué qu’un but dans une saison ravagée par l’Inter. (Courrier)

.