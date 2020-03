L’avenir du village olympique de Tokyo est en suspens après le report des Jeux olympiques

L’avenir du village olympique est compliqué après la décision du CIO de reporter les Jeux olympiques de Tokyo à 2021. La Villa a dû être transformée en appartements de luxe après la célébration des Jeux. De nombreux contrats de vente avaient déjà été signés, mais avec le report, tout est en suspens.

Le village olympique de Tokyo 2020 est composé d’un total de 23 tours d’une capacité de 18 000 lits prêt à accueillir les plus de 11 000 athlètes qui allaient assister à l’événement. Après la célébration de Tokyo 2020, la Villa devait être converti en quelque chose de plus de 4000 appartements luxueux, avec des prix qui dans certains cas dépassaient le million d’euros.

Il s’agit de une large place, surplombant la baie de Tokyo et où il était prévu de construire une école, une piscine, une salle de sport et des lieux de divertissement pour petits et grands. De plus, le village olympique a été construit dans le plus grand respect de l’environnement.

900 appartements ont déjà été vendus

Le report des Jeux Olympiques a bouleversé tous les plans des acheteurs et des promoteurs. Zoe Ward, directrice de Tokyo Property Central, regrette la situation dans une interview accordée à l’. après avoir vendu environ 900 appartements: «Même en supposant qu’ils ne perdent pas financièrement, ce sera une complication majeure pour eux“Il a assuré.

Quant à savoir si les contrats pourraient être résiliés, Zoe Ward estime que le report pourrait justifier la résiliation pour une cause plus grave: “La formulation est plutôt vague et cite généralement les catastrophes naturelles ou toute situation qui échappe à la volonté du vendeur, qui pourrait s’appliquer dans ce cas«.

Cependant, Zoe Ward reste optimiste: «Une fois que le gouvernement aura établi un calendrier clair pour les Jeux, les ventes reprendront“En plus de souligner l’incertitude précédente concernant la célébration ou non de Tokyo 2020:” La situation était pire pour les acheteurs car personne ne savait ce qui allait se passer “, a-t-il conclu.