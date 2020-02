L’avez-vous remarqué? | La raison pour laquelle certains joueurs américains jouent avec des maillots différents

Cette semaine L’Amérique a joué contre l’Atlas en MX League et contre les Communications guatémaltèques en Concacaf Champions League, mais l’un des moments qui se sont démarqués dans les deux matchs a été le début d’une autre promesse dans le bluecream d’attaque: Roman Martinez. L’attaquant mexicain de 17 ans qui espère se consolider en équipe première.

Ses débuts ont impliqué un détail qui a attiré l’attention de plus d’un spectateur: sa chemise a omis deux des sponsors les plus importants du club, celui de Budlight, la brasserie internationale et celle de Chaude, Bookmaker mexicain. Les deux sont répertoriés au dos de la chemise.

La raison pour laquelle Roman ne porte pas ce parrain est parce que le La Liga MX interdit à tout joueur mineur de montrer des sponsors de boissons alcoolisées et des bookmakers en uniforme, et c’est que le joueur Azulcrema est né le 18 août 2002, il a donc encore 6 mois pour avoir 18 ans et pouvoir utiliser l’uniforme comme le reste de ses coéquipiers.

Ce n’est pas un nouveau cas au Club América, car dans sa branche féminine il y a aussi deux joueuses mineures, donc leurs chemises ne portent pas non plus ces deux sponsors: Jana Gutiérrez et Alexia Villanueva.