L’avion des Patriots avait l’habitude d’apporter 1,2 million de masques aux États-Unis.

L’État du Massachusetts comptait le cinquième cas de COVID-19 le plus confirmé de tous les États au 1er avril, selon le CDC, et l’État fait face à une pénurie d’équipements de protection pour les professionnels de la santé. Le Massachusetts a reçu moins d’un cinquième de la quantité d’équipement demandée au stock national stratégique – mais le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, et le président de l’équipe, Jonathan Kraft, se sont mobilisés pour aider à apporter plus d’un million de masques N95 aux États-Unis. .

Selon un rapport du Wall Street Journal, la famille Kraft a payé un total de 2 millions de dollars – environ la moitié du coût – pour acheter 1,7 million de masques directement de Chine, et a envoyé l’avion de l’équipe des Patriots pour les transporter de Shenzhen à Boston. Seuls 1,2 million de masques ont pu être installés dans l’avion, et le reste sera transporté séparément. 300 000 des masques iront à l’État de New York.

Kraft a déclaré dans un communiqué qu’il espérait que d’autres personnes dans une position similaire pourraient utiliser leurs ressources de manière créative pour trouver des moyens d’aider les autres pendant la crise des coronavirus.

«J’espère vraiment qu’en agissant ainsi, nous pourrons d’une certaine manière inspirer les autres à trouver des moyens créatifs de donner davantage pour soutenir nos médecins, nos infirmières et nos premiers intervenants. C’est agréable de prendre soin de ceux qui nous fournissent des soins aussi compatissants. »

