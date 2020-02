L’avis du “Lapin” Pérez sur Sebastián Jurado

La présentation de Cruz Azul au Concachampions Sebastián Jurado devrait débuter avec la première équipe, puisque lui et Guillermo Allison étaient les seuls gardiens de but convoqués par le directeur technique céleste, Robert Siboldi.

À propos du jeune gardien de Veracruz, l’entraîneur des archers de “ The Machine ”, Oscar Pérez, a parlé de sa performance lors du dernier match, et a également profité de l’occasion pour commenter l’autre gardien de but, Guillermo Allison.

“C’est bien, cela a beaucoup aidé là-bas avec le Sub 20, il a eu une excellente réaction, il a eu la chance de réussir et là, dans la contre-attaque, il a été incorporé très rapidement pour aider à obtenir le résultat là-bas à Guadalajara, ce qui n’était pas facile”

«Ils se portent plutôt bien. Toujours très professionnel et travaillant à 100 (Jury et Allison). Espérons que nous continuons comme ça et obtenons un bon résultat. Nous verrons qui décidera de jouer Robert et les deux se portent très bien, il n’y a pas de problème de ce côté-ci “, a déclaré Pérez.