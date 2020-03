L’avocat de Renato Ibarra abandonne le cas de violence contre sa femme

Mark Lopez, avocat tour à tour Renato Ibarra après ce qui s’est passé avec votre partenaire, abandonné l’affaire du joueur de football équatorien après avoir quitté le Ministère public de Coyoacán Sans donner aucune déclaration.

VOIR LE DERNIER FOOTBALL NATIONAL ET INTERNATIONAL ICI

En raison de cette situation inattendue, le joueur et les autres personnes impliquées auront besoin de chercher un nouvel avocat. Cela devrait être en charge de prouver l’innocence du joueur ou bien, parvenir à une négociation avec le couple équatorien.

Mark López, avocat de Renato Ibarra, est arrivé au ministère public vers midi.

À deux heures de l’après-midi, il est parti, mais il est rentré et un peu plus de quatre heures plus tard, il quitte et quitte le boîtier. @PressPortmx pic.twitter.com/dobY0W7dZK

– Ramón Cáceres (@reymonero) 7 mars 2020

La situation de Renato Ibarra et Lucely, votre partenaire n’a pas changé. Il convient de rappeler que c’était jeudi soir dernier que la police est entrée et a arrêté le footballeur de Amérique pour violence domestique. Cependant, après près de 48 heures de ce qui s’est passé, il n’est toujours pas possible de clarifier ce qui s’est réellement passé.

Pour l’instant, lui et les cinq autres détenus continuent de témoigner devant le ministère public. S’il est reconnu coupable, le joueur peut continuer sa peine hors de prison payer une caution.

Mark Pérez, avocat de Renato Ibarra, a quitté le parquet, mais il a préféré ne rien déclarer sur le sujet. @record_mexico pic.twitter.com/NK7doeNDOJ

– Víctor Díaz (@v_ddiaz) 6 mars 2020