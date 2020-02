L’avocat de Toño: “Nous rions des menaces en révélant de nouvelles informations”

Celui qui était un joueur de confiance LiftIsmael Bousnina, qui est également impliqué dans le complot d’extorsion pour lequel le défenseur est entré en détention préventive, est disposé à révéler des informations compromettantes sur l’affaire si le joueur refuse de lui payer des services juridiques. Face à cette menace, les deux Toño Alors que son avocat rit.

“Toño et moi avons ri au téléphone pour ces menaces, Je vous le dis en toute sincérité. Cet homme ne peut menacer Toño de rien. Nous ne parlons pas de menaces physiques, cet homme parle de révéler des informations. Si la menace est de révéler des informations concernant Toño pourrait avoir une plus grande implication, je ris encore plus», A déclaré Emilio Pérez sur Radio MARCA.

«Ces personnes étaient intervenues sur les téléphones pendant plusieurs mois. Croyez-vous vraiment, maintenant que tout est ouvert, que si Toño avait eu une plus grande implication, il ne serait pas apparu? Si rien n’est sorti, quelles informations ce type donnera-t-il sur Toño? Nous avons ri, Je le pense vraiment », a ajouté son avocat.

L’avocat de Toño a confirmé qu’il économisait 10 000 euros dans sa salle de bain qu’un accusé lui avait envoyé

Ce qu’Emilio Pérez a confirmé, c’est que Toño García a gardé dans la salle de bain de sa maison 10 000 euros que l’un des accusés l’a envoyé. Aussi que le footballeur de Levante a remis l’argent à la police dès le début des investigations.

“Ils ont été mis dans la bouche de Toño ou ont fait allusion à Toño concernant certaines actions qui ne lui correspondent pas. Encore une fois, Toño est nommé par des tiers dans des conversations auxquelles il ne participe pas et cela est considéré comme valide », a ajouté son avocat.