Lazio vs Inter Milan en direct: comment regarder le match de Serie A

Les rivaux de la Serie A, la Lazio et l’Inter Milan, s’affronteront ce week-end dans un énorme affrontement en tête du classement.

Les deux vont dans le match séparés par juste un point et ont été en forme cette saison.

La Lazio est invaincue en championnat depuis sa défaite à l’Inter le 25 septembre alors que les Nerazzurri n’ont plus perdu depuis octobre.

L’équipe de Simone Inzaghi a gagné à Parme la dernière fois tandis que les leaders de la ligue d’Antonio Conte sont revenus de deux points pour affronter le rival AC.

Le patron de l’Inter Milan, Antonio Conte, sera impatient de battre la Lazio, rivale du titre de Serie A

Lazio vs Inter Milan: date et heure du coup d’envoi

Le choc de Serie A aura lieu le dimanche 16 février et débutera à 19h45, heure du Royaume-Uni – soit 20h45 en Italie.

Le match se déroule au Stadio Olimpico où l’Inter a gagné 3-0 la saison dernière.

L’Inter a également remporté les points lors de la rencontre de ces deux hommes en septembre, gagnant 1-0 grâce à la frappe de Danilo D’Ambrosio.

Lazio vs Inter Milan: chaîne de télévision et streaming en direct

Le choc de Serie A sera diffusé sur Premier Sports 1, avec une couverture en cours à partir de 19h40.

Cette chaîne est disponible par abonnement pour 11,99 £ par mois sur Sky, tandis que les clients de Virgin Media devront téléphoner.

Vous pouvez également diffuser en direct sur Premier Player pour 11,99 £ par mois ou 99 £ pour l’année.

Pour les téléspectateurs américains, vous pouvez vous connecter via ESPN +.

La star du Latium Ciro Immobile

Lazio vs Inter Milan: Actualités des équipes

Le capitaine de la Lazio Senad Lulic est leur seul absent alors qu’il poursuit sa convalescence suite à une blessure à la cheville.

Ils ont eu une semaine de congé et peuvent donc continuer avec la même équipe qui a battu Parme le week-end dernier.

L’Inter Milan sera privé de Roberto Gagliardini et Stefano Sensi mais Samir Handanovic est prêt à recommencer

Ils devraient déployer Diego Godin aux côtés de Milan Skriniar et Stefan de Vrij à l’arrière.

L’Inter et Milan dévoilent les plans d’un nouveau stade pour remplacer San Siro

Lazio vs Inter Milan: Qu’est-ce qui a été dit?

Le milieu de terrain inter et ex-Lazio Antonio Candreva: «Nous sommes prêts pour le match contre la Lazio. Nous nous entraînons toujours bien et nous construisons quelque chose de spécial ici. Le nôtre est un chemin de croissance avec des améliorations continues.

«La Lazio est une équipe solide, elle est en forme depuis des mois. En général, ils obtiennent de bons résultats depuis des années maintenant.

«Ce sera un grand et passionnant match, que nous avons hâte de jouer. Nous allons vraiment y aller.

«J’ai passé quatre ans et demi merveilleux à l’Olimpico et j’aime beaucoup la Lazio, ils ont fait beaucoup pour moi. J’ai de bons souvenirs que je chérirai pour toujours, mais maintenant nous sommes des adversaires et nous allons y gagner.

«Nous méritons de rester où nous sommes pour le travail acharné que nous déployons depuis l’été.

«Nous voulons aller le plus loin possible dans chaque compétition, jusqu’à la fin de la saison. Mais nous n’avons qu’une seule philosophie, c’est de prendre les choses jeu par jeu et de préparer chaque match du mieux que nous pouvons. “

